Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ανοίγει η πλατφόρμα

Ανοίγει η πλατφόρμα δήλωσης απασχόλησης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους.

Ανοίγει την Δευτέρα η πλατφόρμα δήλωσης απασχόλησης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή, η Υπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Συγκεκριμένα, η Υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε πως οι συνταξιούχοι θα μπορούν να παίρνουν όλη τους τη σύνταξη (σ.σ. καθώς από 1/1/2024 έχει καταργηθεί το πέναλτι του 30% και έκτοτε προβλέπεται μόνο η επιβολή πόρου 10% επί του μικτού μισθού).

“Οι άνθρωποι θα μπορούν να λαμβάνουν όλη τους τη σύνταξη, που την έχουν δουλέψει, να παίρνουν τα δεδουλευμένα τους και έτσι να μπορούν να σώσουν, με το «καλημέρα», από 140 μέχρι 300 ευρώ το μήνα”, δήλωσε η ίδια.

“Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι μία αίτηση ηλεκτρονικά ή να πάνε στον ΕΦΚΑ της περιοχής τους, έτσι ώστε να μπορέσουν, χωρίς να αλλάξουν τίποτε, να λαμβάνουν από 140 έως 300 ευρώ κάθε μήνα. Δηλαδή 3.500 ευρώ το έτος. Σήμερα, υπολογίζουμε, ότι 100.000 συνταξιούχοι δουλεύουν και από αυτούς οι 36.000 το δηλώνουν».

