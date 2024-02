Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Έχασε τις αισθήσεις του εν κινήσει και τράκαρε

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τις αισθήσεις του και παραλίγο να προκληθεί μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο όχημα.

Τις αισθήσεις του έχασε οδηγός νωρίς το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τροχαίο, στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Γρηγορίου Λαμπράκη.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο οδηγός του βυσσινί αυτοκινήτου έχασε τις αισθήσεις του και παραλίγο να προκληθεί μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνη τη στιγμή από το σημείο περνούσε νοσηλευτής, ο οποίος έσπευσε πάνω στον οδηγό ώστε να του παρέχει πρώτες βοήθειες και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα με τους διασώστες που έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή και με το ΚΑΡΠΑ προσπαθούν να ανακτήσουν τις αισθήσεις του. Κατά πληροφορίες πρόκειται για άνδρα, ηλικίας περίπου 60 ετών.

Ο τραυματίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Το αυτοκίνητό του υπέστη υλικές ζημιές.

