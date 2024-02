Κοινωνία

Τέμπη - Χρήστος Χούπας: Θα μπορούσε ο καθένας να είναι στη θέση μας… (βίντεο)

Τι είπε ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της αδικοχαμένης Ελπίδας, για το μοιραίο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Με αφορμή τον ένα χρόνο από την τραγωδία στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της νεαρής φοιτήτριας Ελπίδας Χούπα, μίας εκ των θυμάτων της σιδηροδρομικής σύγκρουσης, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Όπως είπε αρχικά, “για να αποδοθεί δικαιοσύνη θα πρέπει τα στοιχεία να είναι φρέσκα και υπαρκτά, όχι να εχουν μεταφερθεί με φορτηγά σε άλλο σημείο. Μην ξεχνάμε πως πέρασε και η κακοκαιρία "Daniel" από εκεί...Πώς οι άνθρωποι αυτοί θα βρουν στοιχεία, πώς θα τα αναλύσουνε... Όμως δίνουν πάρα πολύ μεγάλη μάχη για να αξιοποιήσουν τα ευρήματα".

Για την εξεταστική επιτροπή είπε: "Δεν είμαι ικανοποιημένος από την επιτροπή. Οι μάρτυρες που κλήθηκαν ή που έπρεπε να κληθούν, δεν κλήθηκαν... Ήταν παρωδία... Ο κ. Καραμανλής λέω ο άνθρωπος αυτος ζει εκτός πλανήτη… Σε μία άλλη κοινωνία θα είχε κάνει “χαρακίρι”, εδώ "κουνάει το δάχτυλο".

“Βιάστηκαν σε μία εβδομάδα να αλλοιώσουν το τοπίο” είπε ακόμη ο Χρήστοε Χούπας.

"Μας αγκάλιασε ολόκληρη η κοινωνία γιατί όλοι είμαστε γονείς, όλοι έχουμε παιδιά που σπουδάζουν για αυτό και μεθαύριο θα γίνουν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα… Γιατί θα μπορούσε ο καθένας να είναι στη θέση μας", είπε ακόμη.

“Κανένα μέτρο δεν είναι αρκετό… Ένα παιδί δεν είναι ανταλλάξιμο προϊόν… αλλά το κράτος οφείλει να κάνει τη δουλειά του" τόνισε.

