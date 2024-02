Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα – γείτονες: Το θύμα είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα κατά των πεθερικών (βίντεο)

Τι είπαν κάτοικοι της περιοχής στο Λάζο Μαντικό και την καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα"

Ιδιαίτερα πιεστική για την καθημερινότητα του θύματος φαίνεται ότι είχε γίνει η συμπεριφορά του ζευγαριού, των κατηγορουμένων για τη δολοφονία που διαπράχθηκε το Σάββατο το βράδυ στην Αγία Βαρβάρα.

Πραγματοποιώντας μάλιστα ρεπορτάζ στην περιοχή για λογαριασμό της καθημερινής εκπομπής του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα, ο Λάζος Μαντικός μίλησε με γείτονες της οικογένειας οι οποίοι, προτιμώντας να κρατήσουν τη ανωνυμία τους, του δήλωσαν ότι το θύμα είχε πιεστεί τόσο πολύ από την εμμονή των πεθερικών του εναντίον του, που αναγκάστηκε να υποβάλει αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων ώστε να τους απαγορεύεται να τον πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη της ορισθείσας από την απόφαση. Η πληροφορία δημιουργεί έντονη την εντύπωση ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που το θύμα δεχόταν επίθεση από τα πεθερικά του.

Όπως είναι γνωστό στους δύο δράστες ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συνέργεια, και στον άνδρα για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Μέσα στη δικογραφία υπάρχει κατάθεση στην οποία αναφέρεται ότι τη στιγμή της δολοφονίας, η φωνή της συγκεκριμένης γυναίκας ακούστηκε μέσα από το ανοικτό θυροτηλέφωνο του κτηρίου να φωνάζει προς το σύζυγό της “Ρίξ’ του”!

