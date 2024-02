Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η πανσέληνος, η νέα Σελήνη και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

“Ο καινούργιος χρόνος αρχίζει 21 Μαρτίου με την άνοιξη…” ανέφερε αρχικά η αστρολόγος.

Στη συνέχει αη Λίτσα Πατέρα είπε: "Προχτές είχαμε μία νέα Πανσέληνο και σιγά σιγά θα έχουμε μία νέα σελήνη για αυτό πρέπει να ρίξουμε τους τόνους... Πρέπει να προσέχουμε το τι λέμε και το πώς κυκλοφορούμε, με τον Δία να προσπαθεί να σώσει τις καταστάσεις".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

