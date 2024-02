Life

“The 2Night show”: οι εκλεκτοί καλεσμένοι της Δευτέρας (βίντεο)

Εξομολογήσεις και εκλεκτοί καλεσμένοι στο... διάσημο καναπέ του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τoν Γιλμάζ Χουσμέν, τον Φρίξο από την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «H Μάγισσα». Τι σημαίνει το όνομά του και τι θυμάται από την Ξάνθη, που μεγάλωσε; Γιατί η τηλεόραση είναι σαν «επίδειξη αντανακλαστικών»; Πώς αντιμετωπίζει την «ορνιθοφοβία», που τον ταλαιπωρεί; Ποια σκηνή τον δυσκόλεψε στη «Μάγισσα» και γιατί στην πραγματική του ζωή δεν θα μπορούσε να κάνει παρέα με τη Θεοφανώ; Τέλος, αποκαλύπτει ότι στα επεισόδια αυτής της εβδομάδας έρχεται μια σκηνή με την Πολυξένη που θα «σφιχτούν» όλοι οι τηλεθεατές.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένη του Γρηγόρη και η Εύη Δρούτσα. Η αγαπημένη στιχουργός, που μέσα από τα τραγούδια της έχει «φωτογραφίσει» τη ζωή της, μιλάει για τις μεγάλες συνεργασίες, αλλά και τις επιτυχίες που έγραψε. Γιατί νιώθει πως τώρα ζει για εκείνη; Πόσο εύκολο ήταν να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της; Μετάνιωσε για τον χωρισμό της; Γιατί της αρέσει να λέει την αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι; Πώς την ενθάρρυνε να γράψει ο μεγάλος ποιητής και θείος της, Μανώλης Αναγνωστάκης;

Τι ρόλο έπαιξε ο Αντώνης Βαρδής στην πορεία της; Πώς έγραψε το «Τολμώ» για τη Μαρινέλλα; Πώς σκέφτηκε το «Τι τι» για τον Αλκαίο; Γιατί η Καίτη Γαρμπή απέρριψε τον «Παλιόκαιρο»; Η Εύη Δρούτσα, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αποκαλύπτει πικάντικες και ανέκδοτες ιστορίες πίσω από τους στίχους.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

