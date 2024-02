Κόσμος

Ερντογάν: Αν θέλετε ειρήνη και ηρεμία πρέπει να είστε έτοιμοι για πόλεμο

«Θα είμαστε ισχυροί στις θάλασσες, στους αιθέρες και στην ξηρά» διεμήνυσε ο τούρκος πρόεδρος

«Ξέρετε ποια είναι η πιο σημαντική αλήθεια που μας δίδαξε όλη αυτή η διαδικασία; Αν θέλετε ειρήνη και ηρεμία, πρέπει να είστε έτοιμοι για πόλεμο», τόνισε το Σάββατο (24/2) ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στον Σαγγάριο.

«Ναι, ως Τουρκία και τουρκικό έθνος, αν θέλουμε να ζήσουμε με ειρήνη και ασφάλεια σε αυτά τα εδάφη, το έργο που πρέπει να επιτελέσουμε είναι ξεκάθαρο. Θα έχουμε ισχυρό στρατό και ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Και στη θάλασσα, και στον αέρα, και στη στεριά», συνέχισε ο ίδιος.

«Για άλλες χώρες, αυτά μπορεί να αποτελούν επιλογή, αλλά για την Τουρκία είναι υποχρέωση να είναι ισχυρή σε κάθε τομέα. Διαφορετικά, ούτε το Διεθνές Δίκαιο μπορεί να μας προστατεύσει από τους εχθρούς μας, ούτε οι συμμαχίες στις οποίες ανήκουμε, ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, των οποίων η ανικανότητα είναι πλέον αποδεκτή από όλους, μπορούν να μας προστατεύσουν.

Το μόνο που θα μας προστατεύσει από τους εχθρούς μας είναι ο δικός μας καρπός. Η δική μας δύναμη. Τα δικά μας μέσα και δυνατότητες. Διαφορετικά δεν θα μας αφήσουν ούτε να αναπνεύσουμε σε αυτή τη γεωγραφία. Αυτό το βλέπουμε με οδυνηρά παραδείγματα στο άμεσο περιβάλλον μας», προσέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Δεν μας έδωσαν πυρομαχικά. Μας εμπόδισαν ακόμη και να αγοράσουμε όπλα, των οποίων είμαστε σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς στον κόσμο.

Και μετά τι συνέβη; Αρχίσαμε να φτιάχνουμε μόνοι μας τα όπλα και τώρα θέλουν όπλα από εμάς.

Επομένως, είναι θέμα επιβίωσης για εμάς να έχουμε μαχητικά αεροσκάφη KΑΑΝ, το πλοίο Αναντολού, τα drones Ακιντζί, Κόκκινο Μήλο, Anka, τα τανκ Altay, οβιδοβόλα και διάφορα πυραυλικά συστήματα.

Αν δεν είχαμε υλοποιήσει όλα αυτά τα έργα της Αμυντικής Βιομηχανίας, δεν θέλω καν να σκεφτώ σε τι κατάσταση θα βρισκόμασταν σήμερα. Ο Αλλάχ να φυλάει!», κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

