Διαγόρας – Παναχαϊκή: Παραμένουν κρατούμενοι οι 25 οπαδοί των φιλοξενούμενων (εικόνες)

Θα παραμείνουν κρατούμενοι τουλάχιστον έως την Τετάρτη που θα οδηγηθούν στο Αυτόφωρο, κατηγορούμενοι για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον κυριακάτικο αγώνα.

Κρατούμενοι έως την Τετάρτη, στην οποία θα δικαστούν στο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου οι 25 συλληφθέντες από την Πάτρα για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στον ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξήχθη στη Ρόδο.

Οι συλληφθέντες προσήχθησαν πριν από λίγη ώρα ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, συνοδευόμενοι από το συνήγορο τους κ. Στέλιο Κιουρτζή και, αφού τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, παραπέμφθηκαν να δικαστούν από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν, όπως δικαιούνται από τον νόμο, προθεσμία έως το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου και έως τότε συνεχίζεται η κράτηση τους. Αξίζει να τονιστεί πως εκτός από τους 25 Πατρινούς, έχει συλληφθεί και ένας οπαδός από την ομάδα του Διαγόρα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και άλλων ατόμων-φιλάθλων της ομάδας της Ρόδου.

