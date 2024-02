Υγεία - Περιβάλλον

Απεργία 28/02 - Νοσοκομεία: ΕΙΝΑΠ και ΠΟΕΔΗΝ συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Στις 28/02 απεργούν οι εγαζόμενοι αλλά και οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων.

Απόφαση να προκηρύξει απεργία στις 28 Φεβρουαρίου 2024 πήρε η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.(Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων)

Στην ανακοίνωση της αναφέρει ότι : «Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα των Τεμπών. 57 άτομα κυρίως νέα παιδιά έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους των Υγειονομικών Μονάδων της Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης και το ΕΚΑΒ που προσέτρεξαν από την πρώτη στιγμή να προσφέρουν περίθαλψη και φροντίδα στους τραυματίες και τους συγγενείς των αγνοουμένων.

Οι υπεύθυνοι ακόμα να λογοδοτήσουν, παρ’ ότι συμπληρώθηκε ένας χρόνος. Βροντοφωνάζουμε με τη νέα μας ΑΠΕΡΓΙΑ για άλλη μία φορά ότι δεν ΞΕΧΝΑΜΕ για να αποδοθούν σε όσους ανήκουν οι ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Για να σταματήσει ο κατήφορος της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ χρειάζεται να δοθούν χρήματα από το κράτος και όχι από τις τσέπες των πολιτών με περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Εκφράζουμε για άλλη μία φορά την κάθετη διαφωνία μας με τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή.

Για να ανακοπεί το κύμα μαζικών αποχωρήσεων από το ΕΣΥ, την Πρόνοια, το ΕΚΑΒ χρειάζεται αυξήσεις στους μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ένταξη στα ΒΑΕ, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με επίσπευση των διαδικασιών από το ΑΣΕΠ, έξω οι εργολάβοι από τα Νοσοκομεία.

Αγωνιζόμαστε για:

Ποιοτική, Δωρεάν με ισότιμη πρόσβαση Δημόσια Υγεία, Πρόνοια.

Αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας.

24ωρη Πανελλαδική Απεργία για:

Να μην ξεχασθεί το έγκλημα των Τεμπών

Να ανακοπεί το κύμα μαζικών αποχωρήσεων υγειονομικών με αυξήσεις στους μισθούς.»

Στην απεργία συμμετέχει και η ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών - Πειραιώς). Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η ΕΙΝΑΠ συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 28/02/24 και καλεί όλους τους γιατρούς να δώσουν δυναμικά το παρόν!

Διεκδικούμε:

Διπλασιασμός μισθών.

Διπλασιασμός προσωπικού.

Διπλασιασμός χρηματοδότησης.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων»