Απεργία 28/02: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν

Παραλύει η Αθήνα την Τετάρτη καθώς ''τραβούν χειρόφρενο'' τρένα, προαστιακός, μετρό, τραμ και ηλεκτρικός. Ποια πλοία αναμένεται να παραμείνουν δεμένα την Τετάρτη.

Στην 24ωρη απεργία της Τετάρτης, μεταξύ άλλων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με αφορμή την επέτειο του δυστυχήματος στα Τέμπη συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

Αναλυτικά την Τετάρτη συμμετέχουν στην 24ωρη απεργίας και "τραβούν χειρόφρενο"

Τρένα

Προαστιακός

Μετρό

Τραμ

Ηλεκτρικός

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (δεν θα γίνουν πτήσεις)

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν από 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.

Κινητοποιήσεις σχεδιάζονται και από άλλους κλάδους. Έτσι, 24ωρη απεργία έχουν προγραμματίσει για την Τετάρτη:

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ.

Νωρίτερα απεργούν οι ιδιοκτήτες οδηγοί ταξί και έτσι χωρίς ταξί θα είναι οι δρόμοι της Αττικής την Τρίτη και την Τετάρτη.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι «Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς αποφάσισε και προκήρυξε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση , η οποία θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 28-2-2024 και από ώρες 00:00 έως και 24:00 , ως ένδειξη ΣΕΒΑΣΜΟΥ της μνήμης των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών στην οποία και συμμετέχουν τα Σωματεία μας και οι εργαζόμενοι μέλη μας. Με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, ώστε όλοι μαζί να βροντοφωνάξουμε «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!!!» Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε και να διεκδικούμε:

Την αναθεώρηση ή την έκδοση Διαδικασιών Λειτουργίας και Συντήρησης

Άμεσες προσλήψεις προσωπικού

Νέο και σύγχρονο τροχαίο υλικό

Συνεχή βελτίωση όλων των υπαρχόντων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας

Συνεχή επανεκπαίδευση όλων των εργαζομένων

Την ασφάλεια των εργαζομένων στους εργασιακούς χώρους

Τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας στο εθνικό και περιαστικό δίκτυο

Αναγνώριση και ένταξη των ειδικοτήτων Λειτουργίας στα Βαρέα & ανθυγιεινά ενσήμα.

Η αποχώρηση εξειδικευμένου προσωπικού από κρίσιμες ειδικότητες, χωρίς την πρόβλεψη νέων προσλήψεων, δημιουργεί τεράστια κενά ασφαλείας, όταν μάλιστα χρειάζεται αρκετός χρόνος ώστε να μπορέσει ένας νέο προσλαμβανόμενος να κριθεί ικανός και ενταχθεί στην υπηρεσία. Εμείς, που εργαζόμαστε καθημερινά για ασφαλή μέσα σταθερής τροχιάς, το φωνάζαμε και το φωνάζουμε «Άμεσα πρόσληψη νέων συναδέλφων» αλλά δυστυχώς «φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Για την οικογένεια των σιδηροδρομικών η απεργία της 28ης του Φλεβάρη είναι μέρα μνήμης για τους 57 συνανθρώπους μας και ημέρα αγώνα για έναν καλύτερο και ασφαλή σιδηρόδρομο, όπως αξίζει στο επιβατικό κοινό της χώρας».

