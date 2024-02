Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το νέο συγκλονιστικό νέο επεισόδιο της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:30 στον ΑΝΤ1

Η αρχή του τέλους για τον Δημήτρη και την Άννα ξεκίνησε;

Sneak preview:

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 37

«Είσαι το μαχαίρι που στρίβω μέσα μου»

Franz Kafka

Η προσπάθεια συγκάλυψης της Λίνας από την Άννα και η σύλληψή της από τον Δημήτρη οδηγεί το ζευγάρι σε μια τεράστια ρήξη. Ο κόσμος τους αρχίζει να καταρρέει.

Οι εμπλεκόμενοι στη δολοφονία του Άκη περνάνε για άλλη μία φορά από ανακρίσεις, ενώ επικαλούνται το δικαίωμά τους στη σιωπή και δεν βγάζουν λέξη, θεωρώντας πως έτσι βοηθούν τη Λίνα.

Είναι, όμως, αυτός ο σωστός τρόπος;

Ο Πάνος Βερβερίδης συλλαμβάνεται ως ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Θωμαΐδη. Σύμπτωση; Ή παγίδα;

Και ενώ οι ανακρίσεις προχωρούν, η Λίνα εξαφανίζεται από την Ασφάλεια.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd

