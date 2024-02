Κοινωνία

Τέμπη: “Όχι στην συγκάλυψη” λένε οι συγγενείς

Συνέντευξη τύπου έδωσαν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών προκειμένου να ενημερώσουν για την πορεία της υπόθεσης.

Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ έδωσαν συγγενείς θυμάτων, αλλά και επιζώντες του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη.

Στη συνέντευξη συμμετείχαν μέλη της επιτροπής διερεύνησης ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων (ΕΔΑΠΟ).

Η συνέντευξη δόθηκε προκειμένου να ενημερώσουν για την πορεία της υπόθεσης, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το πολύνεκρο δυστύχημα.

Ο Ηλιας Παπαγγελής(φωτογραφία) πατέρας θύματος ραγίζει καρδιές λέγοντας «αυτή ειναι η Αναστασούλα μας 18,5 χρονών...της έχω υποσχεθεί οτι εγώ θα τα λεω στους ανθρώπους και εκείνη αν μπορεί να τα λέει στο Θεό»

Υπενθυμίζεται ότι το ψήφισμα που ξεκίνησε η Μαρία Καρυστιανού, έχει ξεπεράσει τις 750.000 υπογραφές, με τους συγγενείς να ζητούν αναθεώρηση του Συντάγματος και την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, καθώς και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, όταν προκύπτει ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων.

Νωρίτερα τη διερεύνηση όλων των πτυχών της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και των καταγγελιών των συγγενών των θυμάτων αναφορικά με την ύπαρξη εύφλεκτων υλών στο σημείο του δυστυχήματος, προσπάθεια αλλοίωσης του χώρου κλπ ζητεί με παραγγελία της προς την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Όπως σημειώνει η πρώτη τη τάξει εισαγγελέας της χώρας, ήδη όλες οι σχετικές καταγγελίες, τα αιτήματα και τα υπομνήματα των συγγενών έχουν διαβιβαστεί στην ανάκριση.

