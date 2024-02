Κόσμος

Η Ουγγαρία επικύρωσε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Το ουγγρικό κοινοβούλιο επικύρωσε την Δευτέρα το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Πλέον όλα τα μέλη της Συμμαχίας έχουν δώσει το πράσινο φως και η σκανδιναβική χώρα είναι έτοιμη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η επικύρωση του πρωτοκόλλου στην ουγγρική Βουλή εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (188 ψήφοι επί συνόλου 199 βουλευτών), δίνοντας τέλος σε σχεδόν δύο χρόνια αναμονής.

