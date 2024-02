Κοινωνία

Σόλωνος: Θρίλερ για σορό εμβρύου σε αποχέτευση

Το εύρημα υπαλλήλου εταιρείας αποφράξεων και η ενημέρωση της ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», που στεγάζεται στο κτήριο που βρίσκεται η αποχέτευση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για την διαλεύκανση μια περίεργης υπόθεσης που αφορά νεκρό εμβρύο, που εντοπίστηκε σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας υπάλληλος σε εταιρεία αποφράξεων, κατά την διάρκεια εργασιών στο σύστημα αποχέτευσης ενός κτιρίου στην οδό Σόλωνος, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», εντόπισε ένα νεκρό έμβρυο. Ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, ενημέρωσε σχετικά τους υπεύθυνους της ΜΚΟ, οι οποίοι του είπαν ότι θα φροντίσουν σχετικά και θα τοποθετήσουν την σορό σε ένα κουτί.

Περίπου στις 18:30 το απόγευμα ο υπάλληλος της εταιρείας αποφράξεων πήγε στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων και ενημέρωσε για το μακάβριο εύρημα του τους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε και φωτογραφίες που επιβεβαίωναν τα λεγόμενά του.

Αυτή την ώρα αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο και πραγματοποιούν έρευνες.

