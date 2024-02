Κοινωνία

Σόλωνος: Μυστήριο με έμβρυο που βρέθηκε σε αποχέτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποχέτευση βρίσκεται σε κτήριο που στεγάζει την ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», μέλη της οποίας πήραν το έμβρυο και το τοποθέτησαν σε ψυγείο για να ειδοποιηθεί ιατροδικαστής.

-

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση της εύρεσης ενός εμβρύου σε αποχέτευση κτηρίου στην οδό Σόλωνος.

Όλα ξεκίνησαν όταν υπάλληλος σε εταιρεία αποφράξεων, κατά την διάρκεια εργασιών στο σύστημα αποχέτευσης ενός κτιρίου στην οδό Σόλωνος, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», εντόπισε ένα νεκρό έμβρυο.

Ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, ενημέρωσε σχετικά τους υπεύθυνους της ΜΚΟ, γιατροί της οποίας πήραν το έμβρυο και το μετέφεραν σε ψυγείο, ώστε να ειδοποιηθεί ιατροδικαστής αύριο.

Περίπου στις 18:30 το απόγευμα ο υπάλληλος της εταιρείας αποφράξεων πήγε στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων και ενημέρωσε για το μακάβριο εύρημα του τους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε και φωτογραφίες που επιβεβαίωναν τα λεγόμενά του.

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν το σημείο και πραγματοποίησαν έρευνες. Σε κλινική που υπάρχει στην περιοχή μεταβαίνουν καθημερινά πολλές γυναίκες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ως πιθανό ενδεχόμενο εξετάζεται κάποια έγκυος να απέβαλε και να πέταξε το έμβρυο στην τουαλέτα.

Πάντως, δεν υπάρχει κάποια αναφορά, ως τώρα, για γυναίκα που να ζήτησε βοήθεια στην ιατρική δομή, αλλά οι Αρχές αναμένεται να ψάξουν τις καταστάσεις, μήπως μπορέσουν έτσι να εντοπίσουν τη γυναίκα της οποίας το έμβρυο βρέθηκε στην αποχέτευση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτομαγιά: πότε μεταφέρεται η αργία

Απεργία 28/02: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν

Διάστημα - “Odysseus”: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον νότιο πόλο της Σελήνης (εικόνες)