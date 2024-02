Life

“The 2Night show” - Γιλμάζ Χουσμέν: Η “Μάγισσα”, η ορνιθοφοβία και η υποκριτική (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός για τη σειρά "Μάγισσα" που συμμετέχει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Night Show" βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ο Γιλμάζ Χουσμέν.

Ο ηθοποιός, που φέτος υποδύεται τον "Φρίξο" στη σειρά του ΑΝΤ1 "Η Μάγισσα" μίλησε για την ενασχόλησή του με την υποκριτική, την ορνιθοφοβία, το ρόλο του αλλά και τις εξελίξεις στην τηλεοπτική σειρά.

«Έχω ορνιθοφοβία. Υπάρχουν περιοχές που δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Δεν είναι μόνο με τις κότες, αλλά οτιδήποτε έχει φτερά. Αυτό είναι το θέμα μου, που έχουν φτερά και πετάνε ή δεν πετάνε. Που ίπτανται. Το ανακάλυψα από μικρή ηλικία» είπε ο Γιλμάζ Χουσμέν.

«Όταν πρέπει να παίξω στη σειρά, τις μαζεύουν. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Έχω άλλα πράγματα να λύσω με ψυχολογική βοήθεια, θα πάω για τις κότες; Όχι, δεν θα ξεκινήσω από τις κότες. Κότες τρώω. Η καλή κότα είναι η νεκρή κότα» συμπλήρωσε ο Γιλμάζ Χουσμέν.

Συνεχίζοντας να μιλά για τη σειρά "Η Μάγισσα" ο ηθοποιός, ανέφερε ότι η σκηνή που ο "Βρώτσος" μαστίγωνε την "Πολυξένη" ήταν πολύ δύσκολη για τον ίδιο. "Όλες οι σκηνές ήταν δύσκολες γιατί έπρεπε να είσαι παρών", τόνισε ο Γιλμάζ Χουσμέν.

Για την "Πολυξένη" είπε ότι "έχουν αδικηθεί πολλοί άνθρωποι εξαιτίας της, το δίκαιο όμως πάντα βρίσκει τον χώρο του και αποκαλύπτει ότι έρχεται μία σκηνή με την Πολυξένη που "ακόμη και εμείς... σφυχτήκαμε".

