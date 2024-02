Παράξενα

Χανιά: σκάγια “από το πουθενά” τον πέτυχαν στον γοφό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας που δέχτηκε τα "άγνωστα" πυρά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

-

«Μυστήριο» καλύπτει μία υπόθεση με πυροβολισμό και έναν τραυματία σε χωριό της Κρήτης με τις αρχές να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες ένας 78χρονος άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Βάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας τραύματα από σκάγια στο γοφό του.

Οι γιατροί του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες ενώ ειδοποίησαν και την αστυνομία που έσπευσαν στο νοσοκομείο.

Ο ηλικιωμένος άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι δεν ξέρει από προήλθε ο πυροβολισμός που προκάλεσε τον τραυματισμό του. Την ίδια ώρα οι αρχές στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες τραυματισμού του.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Ο Μπάιντεν “βλέπει” συμφωνία για κατάπαυση του πυρός

Παλαιοχριστιανοί: “Ωρίμασαν οι συνθήκες αλλαγής του τρόπου ζωής τους”

Μιχαηλίδου: Κατώτατος μισθός πάνω από 800 ευρώ - Οι εργοδότες να δίνουν περισσότερα για να βρουν προσωπικό