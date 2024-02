Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Κρόνος και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

-

“Ο Κρόνος είναι ο δικαστής όπως έχω πει πολλές φορές" είπε η Λίτσα Πατέρα και τόνισε ότι σε άλλες περιπτώσεις είναι ευνοϊκός και σε άλλες δυσκολεύει την κατάσταση.

“Για πολλά ζώδια μπορεί να γίνει κάτι πολύ σοβαρό να υπογράψουν κάποιο συμβόλαιο για άλλους μπορεί να είναι μία δύσκολη ημέρα” είπε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Ο Μπάιντεν “βλέπει” συμφωνία για κατάπαυση του πυρός

Παλαιοχριστιανοί: “Ωρίμασαν οι συνθήκες αλλαγής του τρόπου ζωής τους”

Ιωάννινα – Καλαμπάκα: Η πτώση μετεωροειδούς καταγράφηκε σε βίντεο