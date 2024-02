Πολιτική

Τέμπη - Μαρινάκης: Να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της

Τι δήλωσε για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών.

Με αναφορά στο ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι και τη συμμετοχή του στη διάσκεψη που συγκάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για τη στήριξη της Ουκρανίας, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επανέλαβε τη δήλωση του πρωθυπουργού στην οποία είχε αναφέρει: «επαναβεβαιώσαμε την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία έτσι ώστε να μπορέσει να αμυνθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στη ρωσική εισβολή». Επίσης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός «διαβεβαίωσε παράλληλα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αποστολής ευρωπαϊκών δυνάμεων του ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας».

Και πρόσθεσε: «επισημαίνεται ότι με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη παρατείνεται η ισχύς του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους εκτοπισθέντες απ' την Ουκρανία στη χώρα μας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ επισημαίνοντας ότι «μετά από πρόταση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας, Νίκου Δένδια, εγκρίθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση Aspides για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Το ΚΥΣΕΑ ενημερώθηκε από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη, σχετικά με την πορεία του μεταναστευτικού, τη μεγάλη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τη σταδιακή αποσυμφόρηση του εθνικού συστήματος υποδοχής». Μίλησε για μείωση πάνω από 25% των διαμενόντων σε δομές των νησιών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε σχέση με τις αρχές Ιανουαρίου. Είπε επίσης ότι στον Έβρο οι ροές έχουν ελαχιστοποιηθεί. «Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρακολουθεί με προσοχή τη ροή που έχει παρατηρηθεί από τη νοτιοανατολική ακτή της Λιβύης», σημείωσε.

Ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι μετά από πρόταση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, αποφασίστηκε η τροποποίηση του σχεδίου «Αιγίς» για την προμήθεια 300 νέων οχημάτων για τις δασικές υπηρεσίες. «Το πρόγραμμα ‘Αιγίς' συνολικού ύψους 2,1 δισεκ. προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς», τόνισε.

«Ήδη έχουν δημοπρατηθεί έργα 800 εκατ. ευρώ εκ των οποίων οι προκηρύξεις ύψους 700 εκατ. βγήκαν στον αέρα το τελευταίο εξάμηνο του 2023. Πρόκειται για προμήθειες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, πλωτών μέσων διάσωσης και μεταφοράς, πυροσβεστικών οχημάτων, drones κ.α.».

Είπε στη συνέχεια ότι άνοιξε χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης απασχόλησης των συνταξιούχων. «Οι συνταξιούχοι οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν από δω και πέρα θα λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους από το 70% που λάμβαναν έως τώρα. Πρόκειται για μια ουσιώδη βελτίωση στο εισόδημα των εργαζόμενων συνταξιούχων. Πλέον οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι συμπολίτες μας, θα μπορούν να εισπράττουν τη σύνταξή τους στο ακέραιο, ενώ θα υπάρχει μια παρακράτηση 10% επί του μισθού τους. Μάλιστα αυτή η παρακράτηση θα επιφέρει σταδιακώς και αύξηση της σύνταξής τους. Αυτό συνεπάγεται επιπλέον έσοδα για τον καθένα εργαζόμενο συνταξιούχο που μπορούν να φθάσουν έως 3.500 ευρώ ετησίως», τόνισε.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε έπειτα στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωση, όπου «όλα τα κράτη συμφώνησαν για την ανάγκη αναθεώρησης της τρέχουσας ΚΑΠ και υπέβαλαν τις προτάσεις τους. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου δεσμεύτηκε η αναθεώρηση να γίνει με την παρούσα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή πριν τις ευρωεκλογές.

Η Ελλάδα, προσήλθε στη διαπραγμάτευση με μια συνολική πρόταση για δομικές αλλαγές στην ΚΑΠ, η οποία συνοψίζεται σε 19 συγκεκριμένες προτάσεις που στοχεύουν:

Στην απλοποίηση, διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών των ελέγχων,

στην επιτάχυνση διαπραγμάτευσης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ,

στην απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιμέρους τροποποιήσεις του,

στην απλοποίηση εφαρμογής των λεγόμενων οικολογικών σχημάτων,

στην ευελιξία στην ανακατανομή αχρησιμοποίητων κονδυλίων και

στην απλούστευση των διαδικασιών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων και πυρκαγιών, με τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού και αξιοποίηση του 2% της ΚΑΠ κάθε χώρας».

Πρόσθεσε ότι «με πρωτοβουλία της Ελλάδας συνεδρίασαν και οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας των χωρών της Μεσογείου που αποτελούν την ομάδα της EU MED-9».

Περνώντας σε θέματα που αφορούν στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και την αποδέσμευση δικαστικών υπαλλήλων και αστυνομικού προσωπικού, επεσήμανε ότι προχωρά η σχετική πρωτοβουλία με την έναρξη των ψηφιακών επιδόσεων ποινικών εγγράφων. «Συγκεκριμένα, ψηφιακά θα γίνονται οι επιδόσεις των ποινικών διαταγών, των αποφάσεων Λιπομαρτύρων και των κλήσεων Μαρτύρων. Πρόκειται για μια σημαντική υπηρεσία, με την οποία μειώνεται η γραφειοκρατία και αναβαθμίζεται το επίπεδο προστασίας των δεδομένων των πολιτών, καθώς οι επιδόσεις θα γίνονται άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο.

Επιπλέον, με τη μεταρρύθμιση αυτή αποδεσμεύεται σημαντικός αριθμός δικαστικών υπαλλήλων και αστυνομικού προσωπικού, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με το έργο αυτό. Με την ψηφιοποίηση των επιδόσεων των τριών αυτών ποινικών εγγράφων, τα οποία ετησίως αγγίζουν περίπου τις 170.000, αναμένεται να απελευθερωθεί περίπου το 1/3 του αστυνομικού προσωπικού, που απασχολείται αυτή τη στιγμή στις επιδόσεις. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο 670 αστυνομικοί την ημέρα. Ενδεικτικά το 2023 επιδόθηκαν σχεδόν 1.200.000 έγγραφα ποινικής, αστικής, διοικητικής, στρατολογικής φύσεως», είπε.

«Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια θα πραγματοποιηθούν νέες προσλήψεις για την στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι «η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού, αριθμός που προέκυψε έπειτα από την υποβολή αντίστοιχων αιτημάτων στην οποία προχώρησαν οι Δήμοι, κατόπιν πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών».

Ακολούθως επεσήμανε πως «άνοιξε χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 11 Μαρτίου. Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση για το φετινό έτος 2024 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2022».

Επίσης ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ένταξη 20 νέων δήμων «στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων, από τους οποίους οι μισοί είναι Δήμοι της Θεσσαλίας που επλήγησαν από το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Daniel». Παράλληλα ενισχύεται ο αριθμός των γευμάτων στους Δήμους που αποδεδειγμένα έχουν αυξημένες ανάγκες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 350 εκ. ευρώ. για να εξασφαλιστεί καθημερινά η παροχή των σχολικών γευμάτων σε περισσότερους από 231 χιλιάδες μαθητές από 217 χιλιάδες που στηρίζει σήμερα το πρόγραμμα».

Ολοκλήρωσε την εισαγωγική τοποθέτησή του, επισημαίνοντας πως σήμερα ο πρωθυπουργός συναντάται με τον Αρμένιο ομόλογό του Νικόλ Πασινιάν. Ανέφερε τέλος ότι «την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».

«Δεδομένη η στήριξη της Πολιτείας στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών»

«Η κυβέρνηση δεν ενήργησε, ούτε νομοθέτησε με στόχο τη συγκάλυψη του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις στο briefing των πολιτικών συντακτών. Για το ίδιο θέμα ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι «το τραγικό δυστύχημα συγκλόνισε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, όλους μας και είναι μία ημέρα που η ζωή ορισμένων ανθρώπων, δηλαδή των συγγενών των θυμάτων, άλλαξε οριστικά. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πως νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι εάν δεν έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο. Η στήριξη της Πολιτείας σε αυτούς τους ανθρώπους είναι δεδομένη. Πρέπει να χυθεί άπλετο φως και να υπάρξει η ταχύτερη και δικαιότερη δυνατή κρίση, αλλά και να αποδοθούν ευθύνες εκεί, όπου υπάρχουν. Πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να προχωρήσει άμεσα σε όσα έχει υποσχεθεί».

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών - μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη. «Πάμε να αποκτήσουμε έναν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την ίδια ρητορική, την ίδια επιχειρηματολογία, κενή περιεχομένου και το ίδιο ύφος, αυτό του μηδενισμού και της απαξίωσης. Οι πολίτες έχουν απορρίψει τη λογική του όχι σε όλα, η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά ότι εμείς δεν πιστεύουμε στις απαγορεύσεις και δεν μπορούμε να πούμε όπως το λέει ο κ. Κασσελάκης ότι εάν έχεις λεφτά πήγαινε να σπουδάσεις στη Σορβόννη». Τέλος και σε ό,τι αφορά αιτιάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα επί κυβερνητικής τους θητείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «εάν ήμουν βουλευτής του θα ντρεπόμουν να μιλήσω για τον Ποινικό Κώδικα» αναφέροντας χαρακτηριστικά πως εκείνες οι αλλαγές οδήγησαν μεταξύ άλλων σε μειώσεις ποινών για τα αδικήματα του βιασμού ανηλίκων, της ανθρωποκτονίας και της δωροδοκίας κρατικών αξιωματούχων. «Αυτά έκαναν οι φιλεύσπλαχνοι Αριστεροί. Η μόνη ομάδα που τους έδωσε πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές ήταν οι έγκλειστοι στις φυλακές» ήταν το σχόλιο του κ. Μαρινάκη.

