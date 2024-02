Life

“Έρωτας φυγάς”: Τα νέα επεισόδια είναι συγκλονιστικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάρτε πρώτοι μια γεύση από την συνέχεια της σειράς του ΑΝΤ1, “Έρωτας φυγάς” .

-

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 84)

Η χαρά για την ευνοϊκή απόφαση στην υπόθεση της Αλεξάνδρας κρατάει λίγο, καθώς τη διαδέχεται το σοκ από τα νέα για την απαγωγή του Γιωργάκη και της Ρηνιώς. Ο Ιάσονας, ο Μάρκος και ο Κοντογιάννης οργώνουν τη Μεσσήνη προσπαθώντας να τους βρουν και να τους γλιτώσουν από τα χέρια της αδίστακτης Νότας. Ο Στέφανος αποφασίζει να φύγει αμέσως από την Αθήνα και να κατέβει στη Μεσσήνη για να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί. Η ανησυχία της Μαργέτας είναι τεράστια, γιατί φοβάται ότι κινδυνεύει και ο ίδιος από τους παρακρατικούς. Η Νάντια οδηγείται στη φυλακή και ο Μιχάλης την αποχαιρετά συντετριμμένος για πάντα… Ο Στέφανος, επιβεβαιώνοντας τους φόβους της Μαργέτας, βρίσκεται αντιμέτωπος με τους μπράβους του αρχηγού των παρακρατικών…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 85)

Η απαγωγή του Γιωργάκη και της Ρηνιώς έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή, και όλοι ψάχνουν απεγνωσμένα να τους βρουν. Η Ευγενία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς όλοι – εκτός από τον Φάνη – την κατηγορούν ότι γνώριζε για τα σχέδια της Νότας… Η ευαίσθητη κατάσταση της υγείας της Γεωργίας δεν θα αργήσει να επιδεινωθεί εξ αιτίας των συνταρακτικών εξελίξεων και η Ουρανία στέκεται δίπλα της με τρυφερότητα και κατανόηση. Και όσο το Κιάρι βρίσκεται σε αναβρασμό, το σπίτι της Κηφισιάς περνά τα δικά του βάσανα, καθώς η Μαργέτα μαθαίνει για την επικίνδυνη συνάντηση του Στέφανου με τους παρακρατικούς. Η Νάντια παραδίδεται αμαχητί στη Δικαιοσύνη και ο Μιχάλης προσπαθεί μάταια να την πείσει να βοηθήσει τον εαυτό της… Η Νότα, κρατώντας ακόμη ομήρους τον Γιωργάκη και τη Ρηνιώ, θα βρει καταφύγιο στο πιο απίθανο μέρος. Δεν θα αργήσει, όμως, να γίνει αντιληπτή και τα γεγονότα θα πάρουν μια απρόσμενη τροπή. Ποιο πρόσωπο θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια για την λύση της ομηρίας; Ποιο είναι το αντίτιμο για να αφεθούν ελεύθεροι το παιδί και η Ρηνιώ;

#ErotasFygas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

Ειδήσεις σήμερα:

Πύργος: Μυστήριο με πτώμα στη θάλασσα (εικόνες)

Μη κρατικά ΑΕΙ - Βουλή: σε υψηλούς τόνους η συζήτηση για το νομοσχέδιο

Ομόφυλα ζευγάρια - Χρηστίδης: Εντολή Ιερώνυμου για έρευνα σε βάρος του αρχιμανδρίτη