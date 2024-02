Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το νέο συγκλονιστικό νέο επεισόδιο της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:30

Ο Δημήτρης και η Άννα μετρούν τις πληγές τους…

Θα συγχωρέσει ο ένας τον άλλον;

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 38

«Τα μάτια των άλλων, η φυλακή μας.

Οι σκέψεις τους, τα κλουβιά μας.»

Βιρτζίνια Γουλφ

Ο Δημήτρης, ο Σταύρος και ο Ανδρέας ψάχνουν με κάθε τρόπο να βρουν τη Λίνα.

Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, η σχέση του Ανδρέα και της Δανάης έχει κλονιστεί.

Παράλληλα, η Αγγελική προσπαθεί να βγάλει άκρη με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του δημοσιογράφου Θωμαΐδη. Είναι πράγματι ένοχος ο Πάνος Βερβερίδης;

Η Άννα προσπαθεί να αποφύγει την προφυλάκιση της οικογένειάς της και συγκρούεται με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης και η Άννα, πληγωμένοι ο ένας από τον άλλο, βαδίζουν σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Θα καταφέρει η Άννα να γλιτώσει την οικογένειά της από τη φυλακή; Θα καταφέρουν ο Δημήτρης και η Άννα να ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο;





Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd

