ΤΑΙΠΕΔ - Τατόι: Υπογραφές για αποκατάσταση και αξιοποίηση κτηρίων στο Κτήμα

Τι προβλέπει η σύμβαση που υπεγράφη για την δεύτερη φάση της ανάδειξης του κτήματος Τατοΐου.

Τη σύμβαση για την ωρίμανση και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποκατάσταση των χώρων και των κτηρίων εστίασης και φιλοξενίας εντός του π. βασιλικού κτήματος στο Τατόι, υπέγραψαν σήμερα Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Σταμπουλίδης, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρη Πολίτη και του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης φάσης ανάδειξης του κτήματος Τατοΐου με την αποκατάσταση και αξιοποίηση των κτηρίων που, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, προορίζονται για φιλοξενία, εστίαση και αναψυχή με αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ.

Το έργο της αποκατάστασης, ανάδειξης και αξιοποίησης του π. βασιλικού κτήματος στο Τατόι είναι ένα από τα εμβληματικά έργα της Κυβέρνησης. Ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού εκτελεί από το 2019 ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο έργο αποκατάστασης των κτηρίων-μνημείων, τα οποία πρόκειται να φιλοξενήσουν μουσειακές, πολιτιστικές και κοινωφελείς υποδομές. Στόχος είναι το κτήμα Τατοΐου να αποτελέσει για την Αττική σημαντικό προορισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ταυτότητα του χώρου, ο ιστορικός πυρήνας του κτήματος Τατοΐου, έκτασης 1.600 στρεμμάτων και καλλιεργούμενης έκτασης περίπου 1.200 στρεμμάτων, πρόκειται να αποκατασταθεί και να αξιοποιηθεί με πολλαπλές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές χρήσεις. Μεταξύ άλλων, τη δημιουργία χώρων εστίασης και αναψυχής, μονάδων φιλοξενίας, αλλά και με δραστηριότητες ήπιας αγροτικής παραγωγής, όπως η αναβίωση της αμπελοκαλλιέργειας και του ελαιώνα. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις και δραστηριότητες αναμένεται να έχουν σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία και το τουριστικό προϊόν της πρωτεύουσας, καθώς εκτιμάται ότι θα προσελκύουν περισσότερους από 1 εκατ. επισκέπτες σε ετήσια βάση.

Κύριος της έκτασης είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ ορίζεται ως φορέας ωρίμανσης και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποκατάσταση και αξιοποίηση των ακινήτων στο Τατόι, που προορίζονται για φιλοξενία, εστίαση και αναψυχή με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου.

Το ως άνω έργο έρχεται να προστεθεί στο υπό εξέλιξη από το Υπουργείο Πολιτισμού έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού πυρήνα του π. βασιλικού κτήματος στο Τατόι, ενώ βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τα έργα δημιουργίας βασικών υποδομών που είναι ήδη σε εξέλιξη από το ΥΠΠΟ, αλλά και προγραμματιζόμενα έργα αναβάθμισης δημοσίων υποδομών στην ευρύτερη περιοχή, όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου και η καλύτερη σύνδεσή του με τον αστικό ιστό και η δημιουργία χώρου στάθμευσης για τους επισκέπτες.

O Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η αναβάθμιση και αξιοποίηση τμήματος του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου είναι ένα έργο με τριπλή σημασία. Πρώτον, περιβαλλοντική καθώς μια μεγάλη έκταση δίπλα στην πρωτεύουσα θα προστατευθεί με τα έργα υποδομής που θα κατασκευαστούν και θα αναπτυχθεί με όρους προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος. Δεύτερον, οικονομική που δεν είναι αμελητέα. Υπολογίζεται ότι με την ολοκλήρωση των έργων το κτήμα θα προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως ενώ περιοχές που σήμερα είναι εγκαταλελειμμένες θα αξιοποιηθούν για τουριστική και αγροτική χρήση. Το τρίτο όφελος έχει σχέση με την προστασία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής κληρονομίας και με το σεβασμό της ιστορικής μνήμης. Η προστασία της ιστορικής μνήμης δεν έχει σχέση με το πολιτειακό καθεστώς, αλλά είναι κανόνας ο οποίος ισχύει σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες».

H Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Το έργο της αποκατάστασης, ανάδειξης και αξιοποίησης του π. βασιλικού κτήματος Τατοΐου αποτελεί ένα από τα εμβληματικά έργα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ηδη από το 2019, το Υπουργείο Πολιτισμού δια των αρμοδίων υπηρεσιών του εκτελεί ένα έργο σύνθετο και πολυεπίπεδο με στόχο την απόδοση των μουσειακών υποδομών, με κορυφαίο το μνημειακό συγκρότημα του Ανακτόρου, και των δικτύων υποδομών λειτουργικότητας, το 2025. Σήμερα, με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, προχωρούμε στην επόμενη φάση, αυτή της ωρίμανσης και προετοιμασίας του διαγωνισμού για την αποκατάσταση και αξιοποίηση των χώρων που έχουν ήδη καθοριστεί -με βάση τις προβλεπόμενες εκ του θεσμικού πλαισίου διαδικασίες- για φιλοξενία, εστίαση και αναψυχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση και τη δημιουργία των πολιτιστικών χώρων - το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη και κοστολογείται αυτή, περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ-, αλλά να μπορέσουμνε να δημιουργήσουμε ένα χώρο ο οποίος θα μπορεί να συντηρείται εξ ιδίων. Επομένως, η εμπλοκή καταρχάς του ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέχεια, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, είναι απαραίτητα. Στόχος όλων μας είναι η Αττική να αποκτήσει ένα μοναδικό πολυθεματικό περιαστικό χώρο πολιτισμού, πρασίνου και αναψυχής, που να συνδυάζει την ιστορική μνήμη με τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την αειφορία, με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα και αναπτυξιακή δυναμική».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Μια ισχυρά συμβολική πράξη συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπουργείου Πολιτισμού επισφραγίστηκε σήμερα, καθώς η Πολιτεία εμπιστεύτηκε για ακόμα μια φορά στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ να ωριμάσει ένα πολύ σημαντικό έργο, ιδιαίτερης ιστορικής αξίας για τον τόπο μας. Για εμάς αποτελεί τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην ανάδειξη του π. βασιλικού κτήματος στο Τατόι σε πόλο πολιτισμού, τουρισμού και ανάπτυξης. Το ΤΑΙΠΕΔ, διαθέτοντας την αναγκαία εμπειρία και τεχνογνωσία, θα συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια και ταχύτητα ώστε να φέρει εις πέρας όλες τις διαδικασίες ωρίμανσης που αφορούν σε μεγάλα και σύνθετα έργα, με ουσιαστικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για τη χώρα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, δήλωσε: «Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τόσο στο ΤΑΙΠΕΔ όσο και στα Υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού για τη συνεργασία τους στο εμβληματικό Τατόι. Το Υπερταμείο και το ΤΑΙΠΕΔ με το PPF δίνουν έμφαση στο κοινωνικό αποτύπωμα των έργων τους και συνειδητά επιδιώκουμε την ανάδειξη και ενίσχυση του πολιτισμού. Το ESG δεν είναι σλόγκαν για εμάς, είναι η στρατηγική μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την υπουργό Πολιτισμού κα Μενδώνη για την αποτελεσματικότητά της και την εξαιρετική μας συνεργασία όχι μόνο για το Τατόι, αλλά σε πολλά έργα με πολλές από τις θυγατρικές μας».

