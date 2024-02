Τεχνολογία - Επιστήμη

Τεχνητή Νοημοσύνη - “From AI to Z” Conference: αντιμετώπιση προκλήσεων και δημιουργία ευκαιριών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το Συνέδριο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για την τεχνητή νοημοσύνη και τις προεκτάσεις της στην καθημερινότητα μας.

-

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τίτλο “From AI to Z” που διοργάνωσε ο Όμιλος ANTENNA και το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental με εντυπωσιακή προσέλευση κοινού και οι συμμετέχοντες του είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει τη ζωή τους, πώς να την αξιοποιήσουν προς όφελός τους και αν τελικά προκύπτουν και άγνωστοι κίνδυνοι.

Σε αυτό το κορυφαίο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από πρωτοπόρους επιστήμονες, αρμόδιους φορείς, εξειδικευμένους ερευνητές, κρατικούς εκπροσώπους και ειδικούς που ήδη αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στο μέγιστο σε διάφορους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς τομείς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών. Παρουσιάστηκαν πρωτοπόρα case studies από την COSMOTE, το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, τον Όμιλο παροχής Υπηρεσιών Υγείας HHG, αλλά και πολλές εταιρίες τεχνολογίας και ανάπτυξης.

(Μαρία Σαράφογλου, Δημοσιογράφος - Παρουσιάστρια, ΑΝΤ1 TV)

(Ηρώ Ράντου, Δημοσιογράφος - Παρουσιάστρια, ΑΝΤ1 TV)

Πολύ σημαντικά ήταν και τα συμπεράσματα και σε αρκετά ηθικά ερωτήματα που δέχθηκαν οι καλεσμένοι ομιλητές από τους δημοσιογράφους του ANT1 που συντόνιζαν το συνέδριο για το μέλλον του ανθρώπου με το ΑΙ στην καθημερινότητα του. Ψυχολόγοι, νομικοί, κρατικοί φορείς και καθηγητές Πανεπιστημίου στοιχειοθέτησαν εν τέλει ένα πολύ θετικό και αισιόδοξο μέλλον για τη συνεργασία ΑΙ και ανθρώπου αρκεί όπως όλοι τόνισαν να υπάρξει πανευρωπαϊκό και δει παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο.

Τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις συντόνισαν γνωστοί δημοσιογράφοι και παρουσιαστές του ΑΝΤ1, Λία Κοντοπούλου, Ρίτσα Μπιζόγλη, Μαρία Σαράφογλου, Ηρώ Ράντου και Νίκος Ρογκάκος ενώ το ant1news.gr κάλυψε με live bloigging όλη την εκδήλωση λεπτό προς λεπτό (/fromaitoz).

Εδώ θα δείτε το αναλυτικό ρεπορτάζ από τον ant1news.gr.





Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου απηύθυνε εναρκτήριο χαιρετισμό στο "From AI to Z Conference”. «Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για να δούμε την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα στα media, την επόμενη μέρα στην κοινωνία την ίδια» είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός και πρόσθεσε ότι «ένα κομμάτι που πρέπει να δούμε είναι η Κυβερνοασφάλεια, για αυτό και η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τη νέα ‘Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας’».

(Από αριστερά: Κωνσταντίνος Μπουρούνης Corporate Brand & Events Director, Antenna Group, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Ο Μανώλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, Ειδικός Αναλυτής – Ερευνητής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων ανέφερε πως «η Τεχνητή Νοημοσύνη υπάρχει, ήρθε, είναι ανάμεσα μας, όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ανθρώπινο μυαλό… δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί και θα πρέπει να απολαμβάνουμε όλα τα οφέλη μέσα από την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Ο Γιάννης Μαστρογερωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης και ο Χαράλαμπος Τσέκερης, Κύριος Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) είχαν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση για την τεχνοηθική τα όρια και τις ευκαιρίες της ενώ εντυπωσιακό ήταν το συμπέρασμα «πως πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον του ανθρώπου αλλά για τα μέλλοντα, προετοιμάζοντας διάφορα πιθανά σενάρια καθώς στα επόμενα 100 χρόνια ο άνθρωπος θα προοδεύσει όσο τα προηγούμενα 2000».

(Από αριστερά: Χαράλαμπος Τσέκερης, Κύριος Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Γιάννης Μαστρογερωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Μπουρούνης Corporate Brand & Events Director, Antenna Group, Αντώνης Μεταξάς, Commercial Director Radios, Print & TV Content, Antenna TV)



Ο Νίκος Σκιαθίτης, Executive Director Network Operations της COSMOTE Technical Services, μίλησε για το πως αξιοποιεί η COSMOTE την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, αλλά και -κυρίως- τη βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Επιλέξαμε να δούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη σαν μια ευκαιρία και όχι σαν έναν κίνδυνο. Σχεδιάσαμε τη λειτουργία μας αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας και ειδικότερα του AI και επενδύσαμε στο reskilling & upskilling των ανθρώπων μας στις σύγχρονες αυτές τεχνολογίες, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία που απολαμβάνουν οι πελάτες μας».

Ο Μάριος Αναπλιώτης, Founder & CEO, EVLINE Inc είπε ότι «όλες τις δυνατότητες που θα δώσει στο ανθρώπινο είδος το AI, σε 100 χρόνια από τώρα θα είναι ευγνώμονες όλοι οι άνθρωποι».

(Από αριστερά: Νίκος Ρογκάκος, Δημοσιογράφος - Παρουσιαστής, ANT1 TV, Executive Director Network Operations της COSMOTE Technical Services, Μάριος Αναπλιώτης, Founder & CEO, EVLINE Inc)

Η Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια Focus Bari & Resilience Expert ανέλυσε ότι «στους χρήστες του Chat GPT οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τη δωρεάν έκδοση και οι πιο συνήθεις λόγοι χρήσης είναι ζητήματα εκπαίδευσης αλλά και εργασίας» παρουσιάζοντας στο συνέδριο στοιχεία έρευνας σχετικά με την κρίση του κοινού για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Γιώργος Καραμίχος ανέφερε ότι «Αυτό που δεν υπάρχει με το AI είναι το κομμάτι της έκπληξης. Υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο ζήτησης από τις γενιές που θέλουν να είναι συνέχεια καλωδιωμένες και καθόλου δεν τους ενοχλεί ότι δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι της έκπληξης», τέλος επεσήμανε ότι «ανάμεσα στα επαγγέλματα που κινδυνεύουν άμεσα είναι οι συγγραφείς, καθώς βάζεις σε ένα σύστημα όλα τα δεδομένα του σεναρίου που χρειάζεσαι και σου το δημιουργεί».

Ο Λευτέρης Χαρίτος, σκηνοθέτης, αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως «Στη σειρά "Μάγισσα" του ΑΝΤ1 που σκηνοθετώ δημιουργήσαμε μέσω του AI έναν πίνακα αναγεννησιακό για τα σκηνικά της σειράς με εξαιρετικό αποτέλεσμα αλλά ένα πιο χαμηλό κόστος παραγωγής» ενώ στάθηκε στο θέατρο και τόνισε πως "το θέατρο είναι ζωντανή πράξη μίμησης και δεν έχει νόημα η ύπαρξη του AI σε αυτή τη σκηνή». «Υπάρχει μία εξέλιξη που πάντα μας φοβίζει και το βασικό ζήτημα είναι πάντα το οικονομικό» είπε ο επιτυχημένος σκηνοθέτης και διαπίστωσε πως «στον καλλιτεχνικό χώρο οι άνθρωποι που δημιουργούν γραφικά αλλά και οι συγγραφείς και οι σκηνογράφοι θα είναι πιθανώς από τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν».

(Από αριστερά: Μανώλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, Ειδικός Αναλυτής – Ερευνητής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων, Γιώργος Καραμίχος, Ηθοποιός, Ρίτσα Μπιζόγλη, Δημοσιογράφος - Παρουσιάστρια, ANT1 TV, Λευτέρης Χαρίτος, Σκηνοθέτης)

Ο Αντιεισαγγελέας Εφετών, Ηλίας Κωνσταντακόπουλος, αναφέρθηκε αναλυτικά σε όλες τις πιθανές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην δικαστηριακή πρακτική και οργάνωση και συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι «Υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας σε ενωσιακό επίπεδο στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ προστατεύεται».

«Η πρόβλεψη και καταστολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς προληπτικά για την αποφυγή εγκληματικής πράξης αποτελεί αρχικά ένα σοκ», είπε στην ομιλίας της η υποψήφια διδάκτωρ Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου, Μελίνα Αναστασοπούλου.

(Από αριστερά: Λία Κοντοπούλου, Δημοσιογράφος, ΑΝΤ1, Ηλίας Κωνσταντακόπουλος, Αντεισαγγελέας Εφετών, τ. Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., Διδάσκων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), Εμπειρογνώμονας/Εκπαιδευτής του Οργανισμού της Ε.Ε. για τη κατάρτιση στο τομέα της επιβολής του νόμου CEPOL για την αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, Μελίνα Αναστασοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής, στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. (Doctoral Candidate/ Doctoral Researcher, Σταύρος Κιτσάκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Παν/μίου Ανοβέρου, Μεταδιδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών)

Σε ερώτηση για το αν είναι εφικτή η δημιουργία ενός ψηφιακού δικαστή ο δικηγόρος, Σταύρος Κιτσάκης είπε πως «υπάρχει ηθικό ερώτημα, όμως υπάρχουν απλές δικαστικές αποφάσεις στις οποίες ο δικαστικός λειτουργός μπορεί να απαλλαχθεί και την θέση του να πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη».

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθά στην αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων, αναλύοντας την κατάσταση του εγκεφάλου και δίνοντας στον γιατρό τα απαραίτητα στοιχεία για να καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ασθενής, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη θεραπεία στην κατάλληλη στιγμή» ανέφερε ο Κώστας Στεργιόπουλος, Επιχειρησιακός Διευθυντής στο Metropolitan Hospital, μέλος της Ομάδας Ψηφιακών Δράσεων HHG, ενώ πρόσθεσε πως «η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται και στις εξωσωματικές».

«Η ιατρική διαίσθηση με βάση την έρευνα και την εμπειρία του γιατρού είναι αυτό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη» είπε ο Θεόδωρος Ξενάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπεδικής, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Metropolitan General.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έπαιξε σημαντικό ρόλο της περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού - πράγμα που δεν είναι ευρέως γνωστό και αναμένεται να βοηθήσει τον τομέα της Υγείας σε όλα τα επίπεδα, ενώ θα ενισχύσει και την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής» είπε ακόμη ο Αντώνιος Ντακανάλης, Kαθηγητής και Eπικεφαλής ερευνητής Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο "Μπικόκα" του Μιλάνου, ο οποίος παρουσίασε και μια εφαρμογή η οποία με τη χρήση ΑΙ προβλέπει την πιθανότητα ψυχικών ασθενειών.

(Από αριστερά: Ρίτσα Μπιζόγλη, Δημοσιογράφος - Παρουσιάστρια, ANT1 TV, Γεώργιος Νούνεσης, Διευθυντής & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Αντώνιος Ντακανάλης (Antonios Dakanalis), Kαθηγητής και Eπικεφαλής ερευνητής Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο «Μπικόκα» του Μιλάνου, Κώστας Στεργιόπουλος, ΜΒΑ, Επιχειρησιακός Διευθυντής στο Metropolitan Hospital, μέλος της Ομάδας Ψηφιακών Δράσεων HHG, Θεόδωρος Ξενάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπεδικής, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Metropolitan General)

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται στα επόμενα χρόνια να δώσει λύσεις στην αντιμετώπιση νόσων όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες και το Αλτσχάιμερ» τόνισε ο Γεώργιος Νούνεσης, Διευθυντής & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ενώ παρουσίασε και μερικά παραδείγματα του εντυπωσιακού ερευνητικού έργου στο ΑΙ που λαμβάνει χώρα στον Δημόκριτο.

«Το AI βοηθά στην αντιμετώπιση περιστατικών διαρροής ροζ βίντεο και φωτογραφιών μη συναινετικού περιεχομένου» είπε η Κέλλυ Ιωάννου, Διευθύντρια Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute), Διευθύνουσα Σύμβουλος CyberX, Διδάκτωρ Ψηφιακής Εγκληματολογίας, MSc στην Κλινική Εγκληματολογία, Τrauma Coach και Ιδρύτρια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Αποκατάστασης του Ηλεκτρονικού Τραύματος, traumahelp.gr, ενώ ανέφερε πως «πολλά παιδιά θεωρούν ότι βρίσκονται σε καθεστώς ατιμωρησίας γιατί απλά και μόνο είναι παιδιά. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν ποινές και για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά».

Ο Θανάσης Καμέας, Founder και CEO της Plushost, επεσήμανε «για την αγορά καλλυντικών υπάρχουν εφαρμογές, όπου η πελάτισσα μπορεί να βάλει μία φωτογραφία της στην εφαρμογή και να γίνει μία ψηφιακή απεικόνιση του προϊόντος» και πρόσθεσε ότι «η λογική είναι ο πελάτης να πάρει την καλύτερη απόφαση για αυτόν, ο σκοπός δεν είναι η εξαπάτησή του».

(Καμέας Θανάσης, Founder & CEO Plushost)

«Πριν το AI ξοδεύαμε πολύ χρόνο σε meetings και οργανωτικά ζητήματα. Τώρα με το AI παρατηρείται αύξηση της δημιουργικότητας αλλά και κατ’ επέκταση της παραγωγικότητας» υπογράμμισε ο Στέλιος Ηλιάκης, CEO, Sleed.

(Στέλιος Ηλιάκης, CEO, Sleed)

«Εμείς που έχουμε μελετήσει την ανθρώπινη νόηση, βλέπουμε ότι στην Τεχνητή Νοημοσύνη απέχουμε από τη νοημοσύνη αλλά υπάρχει μόνο κάτι που προσομοιάζει τη νοημοσύνη" τόνισε η Δρ. Λίλιαν Μπαλατσού, Ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης και Γλώσσας, Γνωσιακή Νευροεπιστήμων, Ιδρύτρια Greek Girls Code.

«13.300.000 είναι οι κυβερνοεπιθέσεις την τελευταία εβδομάδα» ανέφερε ο Παντελής Ταμπακόπουλος, Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Chief Information Technology Officer στο Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια (CSI Institute), τονίζοντας πως «υπάρχει ένας μεγάλος "πόλεμος" στο χώρο του διαδικτύου, και 15.368 κακόβουλα λογισμικά καταγράφονται μέσα σε 60’’».

(Από αριστερά: Παντελής Ταμπακόπουλος, Ψηφιακός Αναλυτής - Επικεφαλής Τμήματος Ψηφιακών Πειστηρίων – The Crime Lab, Chief Information Technology Officer of CSI Institute, Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων, NCI Academy, Latina Italy, Digital Shadow Certified, Μέλος του ISC2 Hellenic Chapter, Μανώλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, Ειδικός Αναλυτής – Ερευνητής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων, Ξένια Κούρτογλου, MSc., Ιδρύτρια Focus Bari & Resilience Expert, Δρ. Λίλιαν Μπαλατσού, Ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης και Γλώσσας, Γνωσιακή Νευροεπιστήμων, Ιδρύτρια Greek Girls Code, Κέλλυ Ιωάννου, Διευθύντρια Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute), Διευθύνουσα Σύμβουλος CyberX, Υποψήφια Διδάκτωρ Ψηφιακής Εγκληματολογίας, MSc στην Κλινική Εγκληματολογία, Τrauma Coach και Ιδρύτρια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Αποκατάστασης του Ηλεκτρονικού Τραύματος, traumahelp.gr)

«Σκοπός είναι η ενίσχυση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και όχι η αντικατάσταση του ανθρώπου" είπε χαρακτηριστικά ο Massimo Gherardi, CEO & Ιδρυτής @Point Break Security GmbH, ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά στο συνέδριο, ενώ συνέχισε λέγοντας πως πολλά κομμάτια των επιχειρήσεων δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τα ρομπότ και την Τεχνητή Νοημοσύνη, εν γένει".

(Από αριστερά: Μαρία Σαράφογλου, Δημοσιογράφος - Παρουσιάστρια, ΑΝΤ1 TV σε διαδικτυακή σύνδεση με τον Massimo Gherardi, CEO & Ιδρυτής @Point Break Security GmbH)

Χορηγός του συνεδρίου ήταν η COSMOTE.

Θερμοί υποστηρικτές του συνεδρίου ήταν το ΤΑΙΠΕΔ, η EUROLIFE FFH, ο MYTILINEOS, η INTRAKAT καθώς και σημαντική ήταν η συμβολή του Ομίλου HHG.

Διαβάστε όλες τις τοποθετήσεις στο /fromaitoz και δείτε το αναλυτικό ρεπορτάζ του ant1news.gr.





Ειδήσεις σήμερα:

Ιερέας inlfuencer “μαγνητίζει” νέους μέσω Tik Tok (βίντεο)

Τροχαίο: Απανθρακώθηκε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε από γέφυρα

Απεργία 28/02: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Ποιοι κλάδοι θα συμμετέχουν