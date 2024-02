Κόσμος

Ζελένσκι στο CNN: Ο Τραμπ δεν καταλαβαίνει τον Πούτιν επείδη δεν τον έχει πολεμήσει

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, στη συνέντευξη του στο αμερικανικό δίκτυο, δήλωσε πως εκατομμύρια θα σκοτωθούν χωρίς την βοήθεια των ΗΠΑ στην χώρα του.

Το CNN με τίτλο Zelensky says Trump doesn’t understand Putin because he has never fought him (O Zelensky λέει πως ο Τραμπ δεν καταλαβαίνει τον Πούτιν επείδη δεν τον έχει πολεμήσει) δημοσιεύει συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelensky στο CNN.

Καθώς η χώρα του εισέρχεται στο τρίτο έτος πολέμου, ο Ουκρανός Πρόεδρος Volodymyr Zelensky στην συνέντευξή του προειδοποίησε ότι ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Trump θα είναι "εναντίον των Αμερικανών", εάν επιλέξει να υποστηρίξει τη Ρωσία αντί για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο ανταποκριτής του ANT1, στην Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, μιλώντας στην Kaitlan Collins του CNN στο Κίεβο, καθώς ο πόλεμος φτάνει σε μια κρίσιμη καμπή, ο Zelensky δήλωσε ότι "δεν μπορεί να καταλάβει πώς ο Donald Trump μπορεί να είναι στο πλευρό του Πούτιν". "Είναι απίστευτο", πρόσθεσε.

Ο Zelensky δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Trump -ο οποίος επίσης υποστήριξε ότι θα τερμάτιζε τη σύγκρουση σε μία ημέρα αν εκλεγόταν- δεν κατανοεί τους στόχους του Πούτιν. Επίσης προειδοποίησε ότι "εκατομμύρια θα σκοτωθούν" χωρίς την αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο, καθώς οι θάνατοι των ουκρανικών στρατευμάτων φτάνουν τουλάχιστον τους 31.000.

«Νομίζω ότι ο Donald Trump δεν γνωρίζει τον Πούτιν», δήλωσε ο Zelensky. «Ξέρω ότι τον συνάντησε... αλλά ποτέ δεν πολέμησε με τον Πούτιν. Ο αμερικανικός στρατός δεν πολέμησε ποτέ με τον στρατό της Ρωσίας. Ποτέ... Έχω καλύτερη αντίληψη», είπε. «Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει ποτέ», τόνισε.

Ο Zelensky δήλωσε ότι χωρίς την αμερικανική βοήθεια, η Ουκρανία όχι μόνο θα δυσκολευτεί να επιτύχει νέα κέρδη στο πεδίο της μάχης, αλλά θα δυσκολευτεί επίσης να συνεχίσει να αμύνεται φέτος.

Ο χρόνος είναι κρίσιμος, καθώς ο Zelensky δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιχειρήσει νέα επίθεση ήδη από τα τέλη Μαΐου. Ο νέος αρχηγός του στρατού της Ουκρανίας Oleksandr Syrskyi συντάσσει επί του παρόντος δύο εκδοχές ενός σχεδίου για το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια, είπε. Εάν το Κίεβο λάβει τη βοήθεια των ΗΠΑ, θα είναι σε θέση να αρχίσει να αντεπιτίθεται στη Ρωσία. Εάν δεν το λάβει, θα πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στην άμυνα.

Ο Zelensky δήλωσε ότι μίλησε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Mike Johnson για το πακέτο βοήθειας και αισθάνθηκε αισιόδοξος μετά από αυτή τη συζήτηση.

Ο Zelensky δήλωσε επίσης στο CNN ότι η Ρωσία δαπανά "δισεκατομμύρια" για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με τον πόλεμο και ότι έχει επιτύχει να χρησιμοποιήσει την παραπληροφόρηση ως όπλο - και να επηρεάσει τη συζήτηση στις ΗΠΑ.

