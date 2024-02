Κόσμος

Ρωσία - Ναβάλνι: Συνελήφθη ο δικηγόρος του

Δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον Ρώσο αντιφρονούντα, Αλεξέι Ναβάλνι, συνελήφθη σήμερα στη Μόσχα, σύμφωνα με ρωσικά μέσαενημέρωσης.

Ο δικηγόρος ήταν ένα από τα άτομα που συνόδεψε τη μητέρα του Ναβάλνι την περασμένη εβδομάδα όταν εκείνη έκανε έκκληση στις αρχές να της παραδώσουν τη σορό του γιου της.

Η σύλληψη του Βασίλι Ντούμπκοφ αναφέρθηκε από την εφημερίδα Novaya Gazeta Europe και το ειδησεογραφικό πρακτορείο SOTA.

Η σορός του παραδόθηκε στη μητέρα του

Σημειώνεται ότι η σορός του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα στη σωφρονιστική αποικία όπου κρατούνταν, παραδόθηκε στη μητέρα του.

Η ίδια είχε δηλώσει ότι δεν γνωρίζει αν οι αρχές θα επιτρέψουν την τέλεση κηδείας “με τον τρόπο που επιθυμεί η οικογένεια και όπως αξίζει στον Αλεξέι”. Την Πέμπτη, η μητέρα του Ναβάλνι, Λουντμίλα, δήλωσε ότι οι αρχές της έδειξαν τη σορό του, έξι ημέρες μετά τον θάνατό του.

Η ίδια κατήγγειλε ότι «αξιωματούχοι» την πίεζαν σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο της κηδείας του γιου της και ότι απαιτούσαν να γίνει «μυστική ταφή» χωρίς τελετή ή κηδεία.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, ο δικηγόρος του Ναβάνι αφέθηκε ελεύθερος.

