Αντιτρομοκρατική: Δύο στρατιωτικοί πυροτεχνουργοί ανάμεσα στους δέκα συλληφθέντες

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Τι βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων μετά την έρευνα της αντιτρομοκρατικής.

Στη σύλληψη έξι ατόμων από τους προσαχθέντες προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης η αντιτρομοκρατική, ως αποτέλεσμα της μεγάλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και δύο πυροτεχνουργοί, οι οποίοι υπηρετούσαν στον στρατό και στην αεροπορία και που φέρονται να συνεργάζονταν με τους υπόπτους.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

"Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) πραγματοποιήθηκε σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2024, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα και σε καταστήματα κράτησης στην επαρχία για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές επιθέσεις.

Για την υπόθεση κατηγορούνται 10 ημεδαποί, από τους οποίους 6 συνελήφθησαν ενώ οι 4 είναι ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης.

Ειδικότερα, κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- συμμετοχή και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη και παροχή ουσιωδών πληροφοριών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις και συγκεκριμένα:

αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρέθηκε την 12-02-2024,

έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα την 25-01-2024,

έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 13-11-2023 σε κτιριακό συγκρότημα στην Κηφισιά, όπου στεγάζεται εταιρεία,

ρίψη χειροβομβίδας την 08-07-2023 σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας σωφρονιστικού υπαλλήλου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Χαϊδάρι και

ρίψη χειροβομβίδας και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 24-06-2023 σε αυλή οικίας στη Λάρισα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους χώρους μεταξύ των οποίων 3 κελιά καταστημάτων κράτησης και 9 οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο,

3 πιστόλια,

περίστροφο,

καραμπίνα,

εξαρτήματα όπλων,

ποσότητες εκρηκτικής ύλης,

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φορητά μέσα αποθήκευσης (usb),

μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών,

2 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα και

χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ οι έρευνες για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες έκνομες ενέργειες συνεχίζονται".

