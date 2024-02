Υγεία - Περιβάλλον

Φαρμακευτίκη Κάνναβη: Χορηγήθηκε για πρώτη φορά με ιατρική συνταγή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με τη πρώτη ασθενή που τις συνταγογραφήθηκε το ιατρικό σκεύασμα. Δείτε τι δηλώσανε.

-

Σκεύασμα φαρμακευτικής κάνναβης χορηγήθηκε με ιατρική συνταγή για πρώτη φορά σε ασθενή στην Ελλάδα.

Η Άννα Πάγκα πάσχει από ψωρισιακή αρθρίτιδα και εχει χρόνιους πόνους. Είναι η πρώτη ασθενής που της χορηγήθηκε το σκεύασμα.

Εως σήμερα οι ασθενείς προμηθεύονταν σκευασμάτα , μέσω διαδικτύου όπως η κα Παγκα ή προχωροήσαν σε αυτοκαλλιέργεια.

Ασθενείς με χρόνιο πόνο, όπως είναι ρευματοπαθείς, άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς και άνθρωποι που πάσχουν από νευροπαθητικό πόνο έχουν πλέον πρόσβαση σε φαρμακευτική κάνναβη την οποια θα συνταγογραφουν συγκεκριμενες ειδικοτητες γιατρων.

Την πρώτη ασθενή στην οποία χορηγήθηκε σκεύασμα φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς λόγους συνάντησε ο υπουργος υγειας.

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση για την συνάντηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη με την Άννα Πάγκα:

O Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024, με την κ. Άννα Παγκά, την πρώτη ασθενή που της συνταγογραφήθηκε σκεύασμα φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς λόγους στη χώρα μας.

Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Είμαι πραγματικά ευτυχής διότι ξεπερνώντας ο ίδιος τον εαυτό μου και τις αρχικές μου επιφυλάξεις από στερεότυπα του παρελθόντος, μπόρεσα τόσο ως Υπουργός Ανάπτυξης στην αρχή, αλλά και ως Υπουργός Υγείας στη συνέχεια, να φτάσουμε στο σημερινό σημείο: Οι Έλληνες ασθενείς επιτέλους να έχουν πρόσβαση σε τελικό προϊόν φαρμακευτικής κάνναβης. Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν χρόνιο πόνο, να μπορούν να επιστρέφουν στη καθημερινότητα τους με αξιοπρέπεια. Αυτό μου δίνει χαρά και ευχαριστώ την κυρία Παγκά που ήρθε να με δει από κοντά και να μοιραστεί μαζί μου αυτή τη χαρά της».

Από τη πλευρά της, η κ. Άννα Παγκά δήλωσε:

«Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η κάνναβη μου έδωσε πίσω τη ζωή μου και ο Υπουργός μου έδωσε την ελευθερία μου να ζω με ελπίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους μας, είναι πολλές χιλιάδες οι ασθενείς που περίμεναν αυτή τη στιγμή».

Η φαρμακευτική κάνναβη προς το παρόν υπάρχει μόνο σε συσκευασία 5 γραμμαρίων ξηρού ανθού ο οποίος πρέπει να τοποθετηθεί σε ειδικά εγκεκριμένη ιατροτεχνολογική συσκευή προκειμένου να ατμίσει ο ασθενής.

Ειδήσεις σήμερα:

Πύργος: Μυστήριο με πτώμα στη θάλασσα (εικόνες)

Μη κρατικά ΑΕΙ - Βουλή: σε υψηλούς τόνους η συζήτηση για το νομοσχέδιο

Ομόφυλα ζευγάρια - Χρηστίδης: Εντολή Ιερώνυμου για έρευνα σε βάρος του αρχιμανδρίτη