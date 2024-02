Αθλητικά

Κρήτη: Μαθητές έδωσαν ραντεβού για ξύλο μετά από σχολικό αγώνα

Δεκάδες μαθητές από σχολεία γειτονικών πόλεων, έδωσαν το «παρών» στο ραντεβού κρατώντας σιδερογροθιές, κατσούνες και κατσαβίδια.

Νέο περιστατικό οπαδικής βίας καταγράφηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα Λασιθίου όπου 30 άτομα φαίνεται να είχαν δώσει… ραντεβού για να παίξουν ξύλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, με αφορμή έναν αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα σε δύο σχολεία ομάδες ατόμων κρατώντας σιδερογροθιές, κατσούνες και κατσαβίδι ξεκίνησαν από διάφορα σημεία του Λασιθίου για να πάνε στο «ραντεβού».

Οι αστυνομικές αρχές, γνωρίζοντας για το παραπάνω συμβάν, πραγματοποίησε μεγάλη και ευρεία αστυνομική επιχείρηση με αποτέλεσμα την αποτροπή του περιστατικού.

Έτσι, αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα (από 20 έως 22 χρόνων) καθώς βρήκαν στην κατοχή τους δύο σιδερόγροθιές, μία κατσούνα και ένα κατσαβίδι ενώ συνέλαβαν ένα 20χρονο που εκτελούσε χρέη οδηγού χωρίς όμως να έχει δίπλωμα οδήγησης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί προσήγαγαν 8 ακόμα άτομα τα οποία θεωρούνταν ύποπτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου και το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου.

