Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς μέχρι την ολοκληρωτική επικράτηση

Ο αμερικανός πρόεδρος, Μπάιντεν προειδοποίησε ότι αν το Ισραήλ συνεχίσει με αυτήν την «απίστευτα συντηρητική κυβέρνηση» κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας.

Απαντώντας σε επικριτικά σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την κυβέρνηση του Ισραήλ, με φόντο τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επικαλέστηκε πρόσφατη δημοσκόπηση που δείχνει ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί υποστηρίζουν το Ισραήλ στον πόλεμο που έχει κηρύξει στη Χαμάς.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν το Ισραήλ συνεχίσει με αυτήν την «απίστευτα συντηρητική κυβέρνηση» κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας.

«Από την αρχή του πολέμου, ηγούμαι μιας διπλωματικής εκστρατείας με στόχο να εκτραπεί η πίεση για τον πρόωρο τερματισμό του και ταυτόχρονα να εξασφαλίσω υποστήριξη για το Ισραήλ», δήλωσε σήμερα ο Νετανιάχου. Επικαλούμενος δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με την οποία το 82% των Αμερικανών υποστηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς, ο Νετανιάχου δεν έκρυψε την ικανοποίηση του.

«Έχουμε σημαντική υποστήριξη» και αυτό μας δίνει «δύναμη να συνεχίσουμε τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς μέχρι την ολοκληρωτική επικράτηση», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

