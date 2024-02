Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 28 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Οσίου Βασιλείου ομολογητού (1) (†750),

ιερομάρτυρος Προτερίου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας (†457).

Μαρτύρων Αβερκίου, Νέστορος.

Οσιομάρτυρος Κυράννης της εκ Βυσσώκας Θεσ/νίκης (†1751).

Οσίων Ευβούλου και Νυμφά, των «αποστόλων».

Βάρσου - (Βαριησοϋ) επισκόπου Δαμασκού.

Κυράς και Μαράννας, των οσίων και «ευγενών ασκητριών».





Σήμερα γιορτάζουν οι:

Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα

Μαριάννα





Ο βίος του Οσίου Βασιλείου

Ο όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής, έζησε και έδρασε επί αυτοκρατορίας Λέοντα Γ` του Ισαύρου του εικονομάχου. Από μικρή ηλικία ο Βασίλειος εγκατέλειψε τη κοσμική ζωή για να αφιερωθεί στη διδασκαλία του Ευαγγελίου και την άσκηση. Αρχικά ζούσε σε κάποιο ερημητήριο τρέφοντας το πνεύμα του και την ψυχή του με τα δώρα της πίστεως και της αγάπης. Όταν όμως οι περιστάσεις τον κάλεσαν, ανταποκρίθηκε με θαυμαστή προθυμία και υπερασπίσθηκε την Ορθοδοξία με θάρρος και παρρησία. Διώχθηκε σκληρά για την άκαμπτη αντίστασή του και τη θαρραλέα συνηγορία υπέρ της ορθοδοξίας. Φυλακίστηκε και υπέστη πολλά βασανιστήρια. Όταν πέθανε ο τύραννος Λέων, ο Βασίλειος αφέθηκε ελεύθερος και επανήλθε στο ασκητήριό του για να συνεχίσει τους μοναχικούς τους αγώνες. Μέγας αγωνιστής της Εκκλησίας, στρατευόταν συνεχώς για την ενίσχυση της ορθόδοξης πίστης, για τη διαφώτιση των αιρετικών , για τη στερέωση των πιστών και τη μετάνοια των αμαρτωλών. Έτσι οσιακά αγωνιζόμενος εκοιμήθη εν ειρήνη.

Ανατολή ήλιου: 06:58 - Δύση ήλιου: 18:16 Σελήνη 18.2 ημερών