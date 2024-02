Κοινωνία

Τέμπη: Ένας χρόνος από το μοιραίο δυστύχημα - Συγκλονίζουν οι επιζώντες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και οι μνήμες είναι ακόμη νωπές για την απώλεια των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

-

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας που στοιχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Στις 28/02/2023 στις 23:21 συνέβη το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα.

Ο επιβατικός συρμός Intercity 62, που μετέφερε περισσότερους από 350 επιβάτες και εκτελούσε τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, συγκρούστηκε μετωπικά με την εμπορική αμαξοστοιχία 63503 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Τα δύο τρένα, κινούνταν στην ίδια γραμμή για πολλά χιλιόμετρα και περισσότερο από 12 λεπτά.

Ένας χρόνος έχει περάσει και ο πόνος για 57 οικογένειες είναι ανειπωτος. Οι στιγμές που βίωσαν επιζήσαντες της τραγωδίας, συγκλονίζουν με τη δικαιοσύνη να έχει αναλάβει να διερευνήσει το "τις πταίει"...

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, μίλησαν άνθρωποι που βγήκαν ζωντανοί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και οι εικόνες που περιγράφουν είναι ανατριχιαστικές.

Ο Στέφανος Γωγάκος εππιζών της τραγωδίας, περιγράφει τις πρώτες στιγμές που βίωσε στο βαγόνι νούμερο πέντε.

“Εγώ δεν ήμουν μπροστά στα βαγόνια που κάηκαν οι συνάνθρωποί μας. Το βαγόνι 5 τινάχτηκε στον αέρα, σπάσαν όλα τα τζάμια. Μέσα στο βαγόνι ακούσαμε φωνές, παιδιά να κλαίνε, κυρίες να φωνάζουν… βγαίνοντας προς την έξοδο του βαγονιού, η πόρτα είχε φρακάρει και δεν άνοιγε. Δύο υπάλληλοι, βγήκαν και μας είπαν να μη βγούμε από τα παράθυρα γιατί έχει γκρεμό και τελικά άνοιξαν την πόρτα. Είχα χτυπήσει το κεφάλι μου στο “μπαμ” του βαγονιού. Όταν είδα την μεγάλη φωτιά από μακριά μου θύμισε τη βόμβα στη Χιροσίμα. Κάθε μέρα τα φέρνω τα σκηνικά αυτά στο μυαλό μου… Μία κοπέλα που πήγε στο βαγόνι με το μπαρ, έμαθα αργότερα ότι δεν γύρισε και δεν βρήκαν ούτε μία τρίχα από την κεφαλή της. Από το δυστύχημα των Τεμπών, δεν ξαναπήρα τρένο…”, αναφέρει ο Στέφανος Γωγάκος.

Η Ευδοκία Τσαγκλή επιζήσασα της τραγωδίας, ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη ενώ μεταξύ άλλων τονίζει πως έγιναν πολλά λάθη τόσο που οδήγησαν στην τραγωδία, όσο και κατά τη διάρκεια των ερευνών.

"Για μένα δεν είναι διαφορετικά τα συναισθήματα του τελευταίου χρόνου. Εμείς ασφάλεια δεν είχαμε. Ήμασταν σε έναν σιδηρόδρομο χωρίς και γνωρίζω ότι σήμερα έχουμε ακριβώς την ίδια κατάσταση. Κανείς δεν θα γυρίσει τους ανθρώπους τώρα, αλλά ας αναλογιστούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα… Με μία αγνοούμενη και τρία εξαφανισμένα βαγόνια, κάποιοι έσπευσαν να κάνουν επιχωμάτωση", αναφέρει χαρακτηριστικά.

“Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, δυστυχώς κάποια στοιχεία έχουν χαθεί…” είπε αναφερόμενη στην δίκη για την τραγωδία.

“Οι εφιάλτες επιμένουν και όταν είμαι ξύπνια", λέει και τονίζει ότι το δυστύχημα στα Τέμπη δεν πρέπει να ξεχαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία, ηλεκτρικός και πλοία

Τουρκία: 7 γυναικοκτονίες σε μια μέρα!

Ερυθρά Θάλασσα: ΗΠΑ και Γερμανία έπληξαν drones και στόχους των Χούθι