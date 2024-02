Κοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολόνα

Πώς συνέβη η εκτροπή του οχήματος από την πορεία του. Ποια η κατάσταση της υγείας του οδηγού.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 04.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης 28.02 στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το ατύχημα προέκυψε όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Ο οδηγός βγήκε από το όχημα ελαφρά τραυματισμένος.

