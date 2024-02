Κοινωνία

Απεργία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Σε ποιους δρόμους της Αθήνας θα διακοπεί η κυκλοφορία στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω της απεργίας.

Σε ισχύ έχουν τεθεί από τις 09:00 στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων για τη συμπλήρωση ενός έτους από την τραγωδία των Τεμπών.

Για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της κίνησης, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα τροχαίας με την πραγματοποίηση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδούς περιμετρικά:

των Προπυλαίων

της Πλατείας Κλαυθμώνος

της Πλατείας Ομονοίας (Πειραιώς, Πατησίων κ.λπ.)

της Πλατείας Συντάγματος (Λεωφόρους Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας)

της Πανεπιστημίου και Σταδίου.



Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή στην απεργία και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στο κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα στους ανωτέρω οδικούς άξονες και περιμετρικά αυτών, μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων.

