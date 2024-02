Οικονομία

Αντικειμενικές Αξίες: Οι 4 αλλαγές που έρχονται

Ποιες είναι οι περιοχές που δεν καλύπτονται. Τι αλλαγές έρχονται.

Σταδιακά θα προχωρήσει η επέκταση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών σε όλη τη χώρα με την προσθήκη 2.167 νέων περιοχών, ενώ έως το καλοκαίρι αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διορθώσεις των τιμών σε δήμους που έχουν εγείρει ενστάσεις μετά την τελευταία αναπροσαρμογή.

Η διαδικασία επέκτασης τρέχει με χαρακτηριστικά αργές ταχύτητες και πολλοί υπό ένταξη δήμοι δεν έχουν στείλει ακόμα στοιχεία, όπως άλλωστε είχαν κάνει και πριν την τελευταία αναπροσαρμογή τον Ιανουάριο του 2022, γκρινιάζοντας στη συνέχεια για το «κοστούμι» που ράφτηκε…

Προκειμένου να μην πάει όλο το εγχείρημα πίσω, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να προχωρήσει στη σταδιακή ενσωμάτωση των νέων περιοχών, μεταφέροντας ενδεχομένως τους τελευταίους ακόμα και το 2025, με τη γενική αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.

1) Η επέκταση του συστήματος αφορά 2.167 περιοχές που αντιστοιχούν μόλις στο 1,5% της επικράτειας, όπου έλειπαν τα απαιτούμενα πολεοδομικά στοιχεία και είναι εξαιρετικά αραιοκατοικημένες. Ενδεικτικό είναι ότι για τις μισές περιοχές είτε δεν υπάρχει κανένας κάτοικος (650 οικισμοί) είτε κατοικούν το πολύ 10 άτομα (500 οικισμοί). Σε μόλις 550 περιοχές υπό ένταξη κατοικούν περισσότεροι από 50 ενώ για 800 οικισμούς ο πληθυσμός είναι κοντά στους 50.

Ειδικά στην Αττική, η επέκταση αφορά περιοχές της Βάρκιζας και των Λεγραινών, την Αγία Μαρίνα, τον Χάρακα και το Δασκαλειό, το Πόρτο Ράφτη, τη Σαλαμίνα, τα Κύθηρα και την Αίγινα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένεται να αποκτήσουν για πρώτη φορά αντικειμενικές αξίες περιοχές στην Αχαΐα (Διακοπτό, Αιγείρα, Πλάτανος, Σελιανίτικα, Ψαθόπυργος), στην Ηλεία (Κυλλήνη, Αρχαία Ολυμπία), στα Τρίκαλα (Περτούλι, Ελάτη, Πύλη, Καστράκι) και στη Φλώρινα (Αμύνταιο, Αγιος Παντελεήμονας, Πρέσπες, Φιλώτας, Δροσοπηγή, Πισοδέρι, Κρυσταλλοπηγή, Μελίτη).

2) Όσον αφορά τις διορθώσεις, η προθεσμία εξέτασης των ενστάσεων από την ειδική επιτροπή του ΥΠΕΘΟ λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου. Συνολικά 145 δήμοι έχουν υποβάλει ενστάσεις ζητώντας επανεξέταση των αυξημένων από 1-1-2022 αντικειμενικών αξιών και οι πληροφορίες αναφέρουν πως η συντριπτική πλειοψηφία των ενστάσεων απορρίπτεται καθώς δεν συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση.

Από τον Μάρτιο, ιδιώτες εκτιμητές θα αναλάβουν στη βάση των όποιων νέων στοιχείων να προχωρήσουν σε επανεκτίμηση όπου τελικά αποφασιστεί πως χρειάζονται διορθώσεις, με τις αλλαγές να εφαρμόζονται από το καλοκαίρι.

Στην Αττική, μείωση αντικειμενικών αξιών έχουν ζητήσει οι δήμοι Αθηναίων, Γλυφάδας, Καλλιθέας, Αμαρούσιου, Βριλησσίων, Ζωγράφου, Αγ. Δημητρίου, Παλλήνης, Μοσχάτου-Ταύρου, ενώ στην περιφέρεια μεταξύ άλλων διορθώσεις έχουν ζητήσει οι δήμοι Καλαμάτας, Ρόδου, Κιλκίς, Πύλου, Σάμου, Κέρκυρας, Πάτρας, Πύργου, Ιθάκης και Κομοτηνής.

3) Εντός του έτους άλλωστε θα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των ζωνών για όλες τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμών που αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία του αυτόματου συστήματος αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

4) Η νέα γενική αναπροσαρμογή σε όλη τη χώρα θα εφαρμοστεί από το 2025, με βάση ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων. Στο νέο πληροφοριακό σύστημα θα καταγράφονται όλες οι τάσεις αλλά και τα δεδομένα της αγοράς, εξισώνοντας τις αντικειμενικές με τις πραγματικές τιμές διαρκώς.

Πηγή: euro2day.gr

