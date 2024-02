Κοινωνία

Τέμπη: Ήχησαν πένθιμα 57 φορές οι καμπάνες σε όλη τη χώρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε όλη την Ελλάδα οι καμπάνες στις 10 το πρωί χτύπησαν πένθιμα 57 φορές στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών.

-

Πένθιμα ήχησαν οι καμπάνες, στις 10:00 το πρωί στις εκκλησίες όλης της χώρας με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την τραγωδία στα Τέμπη. Κάθε ένας χτύπος από τους 57 ήταν αφιερωμένος σε κάθε μία από τις 57 ψυχές των συνανθρώπων μας που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Το σχετικό αίτημα υπέβαλε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, Μαρία Καρυστιανού, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάτι που φυσικά έγινε δεκτό.

Βίντεο από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου στην πόλη της Λάρισας:

Πένθιμα χτύπησαν οι καμπάνες για τα Τέμπη και στην Εκκλησία Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη:

Πένθιμα χτύπησαν και οι καμπάνες στο Βόλο:

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία, ηλεκτρικός και πλοία

Τέμπη: Ένας χρόνος από το μοιραίο δυστύχημα - Συγκλονίζουν οι επιζώντες (βίντεο)

Σύλληψη τρομοκρατών - Μπαλάσκας: Οι δύο στρατιωτικοί τους έδωσαν την τεχνογνωσία