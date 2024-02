Υγεία - Περιβάλλον

Χατζηδάκης: Στο νοσοκομείο για επέμβαση ο Υπουργός

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποβάλλεται σε επέμβαση για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας.

Στο Νοσοκομείο "Αττικόν" νοσηλεύεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, καθώς την Πέμπτη το πρωί υπεβλήθη σε χολοκυστεκτομή.

«Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ο υπουργός αναρρώνει ομαλά», αναφέρεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» ανακοινώνει ότι σήμερα 28/2/2024, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κ. Χατζηδάκης υποβλήθηκε στο Νοσοκομείο μας σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή λόγω οξείας χολοκυστίτιδας. Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ο Υπουργός αναρρώνει ομαλά».

