“The 2night show”: Γυναικεία υπόθεση η Τετάρτη

Οι καλεσμένες του Γρηγόρη Αρναούτογλου μιλούν για όλους και για όλα, στην εκπομπή "The 2Night Show" της Τετάρτης.

Απόψε, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τη Μαίρη Αργυριάδου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια περιγράφει πώς άφησε στην άκρη τις σπουδές της στο Παιδαγωγικό και πέρασε στα ραδιοφωνικά desks. Μιλάει για την κάθοδό της από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, αλλά και τον μεγάλο έρωτα που την οδήγησε να τα παρατήσει όλα και να πάει να ζήσει στην Ταϊλάνδη. Γιατί φέρει βαρέως πως έχει πικράνει τον Δημήτρη Ουγγαρέζο; Τι είπαν τηλεφωνικά στο στούντιο του «The 2Night Show»; Τέλος, μιλάει για την εκπομπή «Breakfast @Star» και για το τέλειο κλίμα που υπάρχει μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένη του Γρηγόρη είναι και η Γωγώ Γαρυφάλλου ή αλλιώς το «Γωγουλίνι». Η γλυκιά Γωγώ, σε μια κατάθεση ψυχής, μιλάει για την απρόσμενη εγκυμοσύνη της, για τον γάμο της, αλλά και το διαζύγιο εξπρές που πήρε. Γιατί συγκινείται κάθε φορά που μιλάει για την κόρη της; Γιατί δεν έχει κάνει σχέση μετά τον χωρισμό της; Πώς τα καταφέρνει να δουλεύει σε δύο κανάλια; Γιατί νιώθει αδικημένη στη δουλειά, αφού φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια και δεν της έχει γίνει πρόταση από κάποιο μεγάλο κανάλι; Πώς ανακάλυψε το ταλέντο της στην τηλεπώληση; Τέλος, μιλάει με αγάπη για τον Γιάννη Φλωρινιώτη, για τη σχέση της με την οικογένειά του και για τη συνεργασία που είχαν επί 18 χρόνια.

