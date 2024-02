Life

Καίτη Γκρέυ: Στην Εντατική νοσηλεύεται η δημοφιλής τραγουδίστρια

Δύσκολες ώρες περνά η αγαπημένη τραγουδίστρια, η οποία νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ωρες αγωνίας για την τραγουδίστρια Καίτη Γκρέυ η οποία νοσηλεύεται στο Ωνάσειο με τους γιατρούς να αναφέρουν πως η κατάστασή της είναι κρίσιμη.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, κλήθηκε γιατρός στο σπίτι της Καίτης Γκρέυ, ο οποίος, αφού την εξέτασε, έκρινε πολύ σοβαρή την κατάστασή της. Η τραγουδίστρια αμέσως μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί που παρακολουθούν την Καίτη Γκρέυ υπογραμμίζουν ότι βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

