Αθλητικά

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Τρίποντο με ανατροπή για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από το Αγρίνιο επικρατώντας με ανατροπή επί του Παναιτωλικού για την 25η εμβόλιμη αγωνιστική της Super League.

Σημαντικό τρίποντο πήρε σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο επικρατώντας με 1-2 κόντρα τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο της 25ης εμβόλιμης αγωνιστικής και της προτελευταίας της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.



Στο 18’ ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Μασούρας έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Ποντένσε έκανε το γυριστό με τη μία, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα του Παναιτωλικού.

Ακολούθησε και πάλι ευκαιρία για τους ερυθρόλευκους στο 19’ με τον Μασούρα.

Ο Παναιτωλικός μπήκε μπροστά στο σκορ στο 33’ χάρη στο γκολ του Φρεντερίκο Ντουάρτε.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Η οικογένεια του Παναιτωλικού, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη των νεκρών, πριν την έναρξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ελευθέρωσε συμβολικά 57 μαύρα μπαλόνια, όσα και οι ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα και πρόωρα ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγής.

Στο 72’ 1-1 ο Ολυμπιακός με αυτογκόλ του Τορεχόν.

Στο 79’ ο Ολυμπιακός γύρισε το παιχνίδι με το γκολ του Ελ Κααμπί ο οποίος έκανε το 1-2.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Παναιτωλικός : Τσάβες, Οικονόμου, Μαλής, Ταμπίτζε (67’Στάιτς) , Μαυρίας, Χατζηθεοδωρίδης(71’ Τορεχόν), Πέρες, Ντουάρτε, Μπουζούκης (61’ Τσιγγάρας), Καρέλης (67’Πέντρο) , Ντίαζ (61’ Σενγκέλια)

Ολυμπιακός : Πασχαλάκης, Κίνι, Βέζο (90’ Ντόη), Ρέτσος, Ορτέγκα, Ιμπόρα (59’ Έσε), Τσικίνιο, Ποντένσε, Καμπράλ (59’ Μαρτίνς, 83’ Αλεξανδρόπουλος), Μασούρας (60’ Γιόβετιτς), Ελ Κααμπί.

