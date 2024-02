Τεχνολογία - Επιστήμη

Ολυμπιακοί Αγώνες - Παρίσι 2024: Χωρίς κλιματιστικά το Ολυμπιακό Χωριό, επειδή...

Μάθετε γιατί δεν θα διεθέτουν μηχανήματα κλιματισμού τα δωμάτια των αθλητών στο Ολυμπιακό Χωριό, όπως αποφάσισαν οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων...

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 είναι βέβαιοι ότι δεν χρειάζεται κλιματισμός στο Ολυμπιακό Χωριό των αθλητών, το οποίο θα παραδοθεί λίγο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και θα εγκαινιαστεί στις 29/2 από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να εκτιναχθούν ξανά στα ύψη στην Ευρώπη το εφετινό καλοκαίρι, αλλά δεν θα υπάρχει κλιματισμός στα δωμάτια των αθλητών που θα πάρουν μέρος στους Αγώνες, με ένα ιδιαίτερο σύστημα ψύξης να χρησιμοποιείται σαν εναλλακτική λύση.

«Σχεδιάσαμε αυτά τα κτήρια έτσι ώστε να είναι άνετα για να ζεις το καλοκαίρι. Δεν χρειαζόμαστε κλιματισμό σε αυτά τα κτίρια επειδή προσανατολίσαμε τις προσόψεις έτσι ώστε να μην πέφτει πολύ ήλιος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ η μόνωση είναι πραγματικά αποτελεσματική», δήλωσε στο Reuters ο Γιαν Κρυσίνσκι, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παράδοση χώρων και υποδομών στο «Παρίσι 2024».

Κατέληξε λέγοντας: «Θα έχουμε άφθονο νερό που θα παίρνουμε από το υπόγειο για να δροσίζουμε τον αέρα αυτών των διαμερισμάτων. Έτσι δεν θα χρειαστεί κλιματισμός το καλοκαίρι εδώ».

