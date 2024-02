Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης

Ποια είναι τα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα της εφαρμογής των μέτρων κατά της ακρίβειας και του νομοσχεδίου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την ενίσχυση της ανάπτυξης,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου: α) Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, β) Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, γ) Σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη του νομοσχεδίου: α) Θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα, β) Ελεγκτικά όργανα και έλεγχοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/2118 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μέτρα προσαρμογής στον Κανονισμό 2022/858 σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζοναι σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας,

Εισήγηση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα σχετικά με την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.