Εορτολόγιο - 29 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 29 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των Οσίων και ομολογητών Κασσιανού του Ρωμαίου και Γεωργίου επισκόπου Δεφέλτου.





Σήμερα γιορτάζουν οι:

Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσος

Ανατολή ήλιου: 06:57 - Δύση ήλιου: 18:17

Η Σελήνη είναι 19.1 ημερών





Πηγή: ecclesia.gr





