Life

“The 2Night show” - Αργυριάδου: η πρόταση γάμου, η Ταϊλάνδη και ο Ουγγαρέζος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εξομολογήθηκε η Μαίρη Αργυριάδου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

-

Καλεσμένη στην εκπομπή “The 2Night Show”, βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης η Μαίρη Αργυριάδου.

Η δημοσιογράφος, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μεταξύ άλλων για την πρόταση γάμου που αρνήθηκε, τον έρωτα που την οδήγησε στην Ταϊλάνδη, αλλά και την επαγγελματική της πορεία.

Αρχικά ανέφερε η Μαίρη Αργυριάδου: “Μεγάλωσα Θεσσαλονίκη, σπούδασα εκεί και έχω στην Αθήνα δέκα χρόνια. Σπούδασα παιδαγωγικό και ιδιωτικά τη δημοσιογραφία. Η μαμά ήθελε να γίνω δασκάλα αλλά πάντα μέσα μου σιγόκαιγε η καλλιτεχνία, ήμουν τσαπερδόνα. Ξεκίνησα ραδιόφωνο από το πρώτο έτος που μπήκα στη σχολή και ο Classic έψαχνε ραδιοφωνικούς παραγωγούς, είχα άγνοια κινδύνου και πήγα. Ξεκίνησα με πρωινή εκπομπή και εκεί κατέληξα. Το πρωινό μου ταιριάζει περισσότερο, πιο αλέγκρα”.



Η Μαίρη Αργυριάδου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχω φτάσει κοντά στον γάμο και άλλαξα ήπειρο! Μου έγινε πρόταση γάμου και δεν ήταν η πρώτη φορά, οι σύντροφοι με τους οποίους ήμουν μαζί ήταν σοβαρές σχέσεις. Δεν πήγε αυτή η σχέση. Δεν ήταν η πρόταση με τον κλασικό, παραδοσιακό τρόπο αλλά ήταν «φεύγουμε, θα παντρευτούμε». Γυρίζουμε πίσω σίγουρα επτά χρόνια στην Ταϊλάνδη! Ήμουν στην Αθήνα, όταν ξεκινούσα εδώ επαγγελματικά, εκείνος ήταν Θεσσαλονικιός που θα δούλευε κάπου στο εξωτερικό και μου λέει «πάμε Ταϊλάνδη;». Απάντησα θετικά, τα παράτησα όλα και πήγα για να ζήσουμε εκεί για ένα διάστημα”.

“Άσε πως ένιωσα εκείνη την ώρα γιατί έπρεπε να αφήσω πίσω ένα μεγάλο μου όνειρο γιατί είχα κατέβει μόλις στην Αθήνα και ξεκινούσα στον χώρο. Φυσικά και τον αγάπησα. Τότε που γύρισα το μετάνιωσα αλλά σήμερα, αν σου πω, δεν το μετανιώνω. Ζήσαμε στην Ταϊλάνδη μερικούς μήνες”, συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

“Μέσα μου αρρώστησα, έπαθα τρομερό σοκ. Διότι δεν ήθελα ούτε να κάνω ότι έκανα και να παρατήσω μια συγκεκριμένη δουλειά που την ήθελα πολύ αλλά δεν ήθελα όμως και να τον αφήσω. Φεύγω από το ραδιόφωνο αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Δεν πήγε όμως καλά και μια νύχτα τελείωσε, ούτε και δω πήγαινε καλά”. “Ήταν ένας μεγάλος έρωτας, ο οποίος ήταν τρελός και είχε μέσα δόσεις τοξίνης”, δήλωσε η ίδια.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως με την απόφασή της να φύγει για Ταϊλάνδη, πίκρανε ιδιαιτέρως τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και μέχρι σήμερα το κουβαλάει βαρέως. Έτσι, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πήρε τηλέφωνο τον παρουσιαστή για να γελάσει εκείνος και να σχολιάσει πως “δεν έχω ιδέα από τέτοιους έρωτες. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ βαρύ αλλά τώρα το σκέφτομαι γραφικά. Το φοβερό ήταν ότι δεν είχα ιδέα! Φτάνω στο ραδιόφωνο και μου έδειξαν μια φωτογραφία της Μαίρης στην Ταϊλάνδη”.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες - ΕΛΚ: Η ΕΕ να εφαρμόσει τις προτάσεις της Ελλάδας για την κλιματική κρίση

Τέμπη - Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση μνήμης στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό (εικόνες)

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης