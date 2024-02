Κόσμος

Κύπρος: μπούκαραν με όπλα σε πάρτι και τους λήστεψαν

Πώς συνέβη το περιστατικό σε πάρτι στη Λεμεσό. Ποια είναι οι κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Σκηνικό ταινίας θρίλερ εκτυλίχθηκε χθες βράδυ σε χώρι στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου στην επαρχία Λεμεσού στην Κύπρο. Ο χώρος λειτουργούσε ως ταβέρνα στο παρελθόν και σήμερα φαίνεται να ενοικιάζεται για ιδιωτικά πάρτι.

Κατά τη διάρκεια ενός πάρτι το βράδυ της Τετάρτης όπου στο χώρο υπήρχαν περίπου 30 άτομα, Ρώσικης καταγωγής κυρίως, ενώ διασκέδαζαν, μπούκαραν στο υποστατικό τέσσερα άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπα.

Στη συνέχεια, προτάσσοντας κοντόκαννα και πιστόλια αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να πέσουν στο πάτωμα δένοντας ακολούθως τα χέρια τους.

Οι δύο από όσους έπεσαν στο πάτωμα αντέδρασαν, με αποτέλεσμα οι κουκουλοφόροι να τους χτυπήσουν. Οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν πέρνοντας μαζί τους ρολόγια, κινητά τηλέφωνα και χρήματα. Η συνολική αξία των κλαπέντων ανέρχεται στα 20 χιλιάδες ευρώ περίπου.

Η σκηνή αποκλείστηκε με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά την υπόθεση ένοπλης ληστείας και να αναζητεί του δράστες.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο χώρις σοβαρά τραύματα.

Πηγή: ant1live.com

