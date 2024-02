Κοινωνία

Εξάρχεια: Μπαράζ εμπρησμών σε αυτοκίνητα (βίντεο)

Σε ποια σημεία ξέσπασε φωτιά. Που εστιάζουν οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

Μπαράζ εκρήξεων σε οχήματα, κάδους απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα σημειώθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις μίας ώρας, την Πέμπτη το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα:

Στις 8.13 ξέσπασε φωτιά σε όχημα στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο ύψος της συμβολής με την οδό Ιουλιανού .

. Στις 8.22 τυλίχτηκαν στις φλόγες τρία οχήματα στα Εξάρχεια στη συμβολή της οδού Ζαΐμη με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Στις 8.33 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κάδους απορριμμάτων στα Εξάρχεια στην οδό Σαριπόλου.

Στις 9.00 αναφέρθηκε φωτιά σε όχημα στα Εξάρχεια στην οδό Σολωμού.

Τέλος, στις 9.15 έπιασε φωτιά ένας σωρός ρούχων ο οποίος ήταν εγκαταλελειμμένος σε πεζοδρόμιο δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Χαριλάου Τρικούπη.

Η αστυνομία διενεργεί εκτεταμένες έρευνες σε όλη την περιοχή του κέντρου για τον εντοπισμό των δραστών.

