Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι τρεις πλανήτες που θα επηρεάσουν την Πέμπτη μας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

“Τρεις πλανήτες θα μας επηρεάσουν: ο Ήλιος, ο Κρόνος και ο Ερμής” είπε η Λίτσα Πατέρα και τόνισε ότι ο Ήλιος δίνει τη ζωή, ο Κρόνος τη στεναχώρια και ο Ερμής τα παιδιά.

“Ο Άρης και ο Ουρανός θα μας φέρουν εντάσεις κι έτσι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τον απολογισμό του τι κάναμε, το σχεδιασμό του τι θα κάνουμε. Να δίνουμε προσοχή στα σημαντικά για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα” είπε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

