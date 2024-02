Πολιτική

Σπαρτιάτες: Εξηγήσεις από τους βουλευτές στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Η υπόθεση αφορά τις καταγγελίες του προέδρου του κόμματος, Βασίλη Στίγκα, περί πρακτικών «μαφίας» και «Δον Κορλεόνε»

Ξεκίνησε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η παροχή εξηγήσεων των βουλευτών του κόμματος των Σπαρτιατών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογικού σώματος, μετά τις καταγγελίες του προέδρου του κόμματος, Βασίλη Στίγκα, περί πρακτικών «μαφίας» και «Δον Κορλεόνε».

Αναλυτικότερα, την Πέμπτη προσήλθε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα με τις θέσεις του.

Σε δηλώσεις του κατά την αποχώρησή του από τον Άρειο Πάγο ο κ. Κατσιβαρδάς μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα όσα έχει υποστηρίξει ο Βασίλης Στίγκας είναι «ψεύδη και συκοφαντίες» και προσέθεσε: «Ο κ. Στίγκας έχει σκοπό να αποσείσει ευθύνες τρίτων και να με καταστήσει εξιλαστήριο θύμα, αλλά έχω δώσει απαντήσεις με δυο μηνύσεις και τέσσερις αγωγές που έχω ήδη καταθέσει. Το κατηγορητήριο θα καταρρεύσει».

Να σημειωθεί ότι εκτός από τον κ. Κατσιβαρδά εξηγήσεις έχουν ήδη δώσει ακόμα τέσσερις βουλευτές των Σπαρτιατών.

Αναφορικά με τη νομιμότητα της συμμετοχής του κόμματος στο Κοινοβούλιο, ζήτημα το οποίο συζητήθηκε την Τετάρτη από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (“Εκλογοδικείο”), ο κ. Στίγκας την Πέμπτη από το περιστύλιο της Βουλής απηύθυνε δηλώσεις στις οποίες χαρακτήρισε το Εκλογοδικείο αναρμόδιο να κρίνει την υπόθεση, και υποστήριξε ότι το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο περιέχει πολλές ανακρίβειες.

