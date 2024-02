Κόσμος

Γάζα: Επίθεση με δεκάδες νεκρούς που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια (εικόνες)

Περισσότεροι από 100 άνρθωποι έχασαν την ζωή τους όταν ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ κατά ανθρώπων που είχαν περικυκλώσει οχήματα με ανθρωπιστική βοήθεια. Η απάντηση του Ισραήλ.

Οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα δήλωσαν σήμερα ότι τα ισραηλινά πυρά κατά ανθρώπων που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια κοντά στην Πόλη της Γάζας είχαν ως αποτέλεσμα 104 Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους και 280 να τραυματιστούν, με ένα νοσοκομείο να δηλώνει ότι παρέλαβε 10 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 760. «Ο απολογισμός του μακελειού στην οδό αλ-Ρασίντ (όπου γινόταν η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Πόλη της Γάζας) αυξάνεται πλέον σε 104 νεκρούς και 760 τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζα Ασράφ αλ-Κούντρα, αναθεωρώντας προς τα επάνω τον αρχικό απολογισμό νοσοκομείου που έκανε λόγο για τουλάχιστον 50 νεκρούς.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για βομβαρδισμούς σε αυτή την τοποθεσία. Ο στρατός δήλωσε στη συνέχεια ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς σπρώχθηκαν και ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να πάρουν ανθρωπιστικές προμήθειες από τα φορτηγά όταν αυτά έφθασαν στη βόρεια Γάζα.

Ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ κατά «αρκετών ανθρώπων» μεταξύ του πλήθους που είχε περικυκλώσει φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας αφού ένιωσαν ότι βρίσκονταν υπό απειλή.

Το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο ίδιος «καταδικάζει την άθλια σφαγή που διέπραξε ο ισραηλινός στρατός κατοχής σήμερα το πρωί κατά ανθρώπων που περίμεναν για φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στον κυκλικό κόμβο Ναμπούλσι».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα Ασράφ αλ-Κούντρα δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη στον κυκλικό κόμβο αλ-Ναμπούλσι, δυτικά της Πόλης της Γάζας, στο βόρειο κομμάτι του θύλακα. Οι ιατρικές ομάδες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τον όγκο των τραυματιών και τη σοβαρότητα της κατάστασής τους καθώς δεκάδες τραυματισμένοι φθάνουν στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, δήλωσε ο ίδιος.

Το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν της Γάζας παρέλαβε τα σώματα 10 νεκρών καθώς και δεκάδες τραυματίες Παλαιστίνιους από τη δυτική Πόλη της Γάζας, δήλωσε σήμερα τηλεφωνικά στο Reuters ο επικεφαλής του νοσοκομείου Χουσάμ Αμπού Σαφιέγια. «Δεν γνωρίζουμε πόσοι βρίσκονται σε άλλα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Χαμάς προειδοποίησε σε ανακοίνωση ότι το περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση των συνομιλιών που έχουν στόχο μια συμφωνία για ανακωχή και απελευθέρωση ομήρων. «Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από την ηγεσία του κινήματος δεν είναι μια ανοικτή διαδικασία σε βάρος του αίματος του λαού μας», δήλωσε η Χαμάς, αναφερόμενη στους σημερινούς θανάτους, και σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα είναι υπεύθυνο για ενδεχόμενη κατάρρευση των συνομιλιών.

ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε όταν η Χαμάς έστειλε ενόπλους στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας 253 ομήρους, σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών αρχών. Οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα δηλώνουν ότι έκτοτε πάνω από 30.000 άνθρωποι είναι επιβεβαιωμένα νεκροί στον θύλακα, ενώ χιλιάδες άλλες εκτιμάται ότι έχουν θαφτεί στα χαλάσματα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν φορτηγά να μεταφέρουν πτώματα. Το Reuters εξακρίβωσε ότι η τοποθεσία στο ένα βίντεο είναι ο κυκλικός κόμβος αλ-Ναμπούλσι, όπου φαίνονται αρκετοί άνθρωποι να κείτονται ακίνητοι.

Σε άλλο βίντεο, το οποίο δεν κατάφερε να διασταυρώσει το Reuters, φαίνονται άνθρωποι με κηλίδες αίματος επάνω τους να μεταφέρονται σε ένα φορτηγό, υγειονομικοί να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους στο δάπεδο νοσοκομείου και πτώματα να είναι τυλιγμένα σε σεντόνια.

«Δεν θέλουμε βοήθεια σαν αυτή. Δεν θέλουμε βοήθεια και σφαίρες, μαζί. Υπάρχουν πολλοί μάρτυρες», δήλωσε ένας άνδρας στο βίντεο.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε νωρίτερα: «Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή».

Ισραήλ: Πρόκειται για τραγωδία. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης χαρακτήρισε τραγωδία τον θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων κατά την διάρκεια επιχείρησης μεταφοράς και διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στην πόλη της Γάζας και δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις, οι θάνατοι προκλήθηκαν από τους οδηγούς των φορτηγών που έπεσαν επάνω στα συγκεντρωμένα πλήθη .

«Σε κάποιο σημείο τα φορτηγά κατακλύσθηκαν από πλήθη και οι άνθρωποι που τα οδηγούσαν, που ήταν οδηγοί κάτοικοι της Γάζας, έπεσαν επάνω στο πλήθος, σκοτώντας τελικά, όπως αντιλαμβάνομαι, δεκάδες ανθρώπους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αβίθ Χίμαν.

«Προφανώς πρόκειται για τραγωδία, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες», πρόσθεσε.

Ουάσινγκτον: Αναγνωρίζουμε την επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει τις αναφορές για ισραηλινά πυρά εναντίον Παλαιστινίων που περίμεναν για βοήθεια κοντά στην Πόλη της Γάζας, χαρακτηρίζοντας το "σοβαρό συμβάν".

"Θρηνούμε την απώλεια αθώων ζωών και αναγνωρίζουμε την επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, όπου αθώοι Παλαιστίνιοι προσπαθούν απλώς να θρέψουν τις οικογένειές τους", ανέφερε σε μια δήλωση εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

"Αυτό υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να επεκταθεί και να διατηρηθεί η ροή ανθρωπιστικής αρωγής στη Γάζα, μεταξύ άλλων μέσω μιας ενδεχόμενης προσωρινής κατάπαυσης του πυρός".

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση ασφαλείας στη Γάζα, μετά τις αναφορές περί 70 νεκρών και 280 τραυματιών Παλαιστινίων ως αποτέλεσμα σημερινών Ισραηλινών βομβαρδισμών την ώρα που περίμεναν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση.

«Η Κυβέρνηση, αντί να φοβάται να αρθρώσει τις λέξεις "κατάπαυση πυρός" εμμένοντας στην λογική του "δεδομένου συμμάχου", οφείλει να πρωτοστατήσει - όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες- στην προσπάθεια για εξασφάλισή της», σημειώνει και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει σταθερά την αλληλεγγύη του στον σκληρά δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό, όπως και την έντονη καταδίκη του για τον θάνατο αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να στηριχθούν οι προσπάθειες του ΟΗΕ για την άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης, την επιστροφή των ισραηλινών ομήρων και την άμεση επανεκκίνηση αξιόπιστων συνομιλιών στο Παλαιστινιακό, στη βάση των συνόρων του 1967, για λύση δύο κρατών που συμβιώνουν ειρηνικά, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της Παλαιστίνης».

Ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η αποκρουστική επίθεση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εναντίον αμάχων Παλαιστινίων που ανέμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στη Βόρεια Γάζα προκαλεί αποτροπιασμό. Πιστοποιεί ότι η ανθρωπιστική τραγωδία της Γάζας εντείνεται, αποκτώντας πλέον πρωτοφανείς διαστάσεις. Η Ελληνική Κυβέρνηση -που, όταν επισημαίναμε την ανάγκη να στηριχθεί το ψήφισμα της ΓΣ του ΟΗΕ για άμεση εκεχειρία, μας έκανε μαθήματα ιστορίας- οφείλει να εντείνει τις προσπάθειές της, στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας, για άμεση κατάπαυση του πυρός, για τον τερματισμό της αιματοχυσίας και την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ. Η Ελλάδα καλείται να αξιοποιήσει την κρίσιμη γεωπολιτική της θέση αλλά και την αξιοπιστία που έχει αποκτήσει στη Μέση Ανατολή, ως συνέπεια των διαχρονικών πολιτικών του παρελθόντος, προκειμένου να προωθήσει τη μόνη βιώσιμη και δίκαιη λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1967, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

