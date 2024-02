Life

“Ο πρώτος από εμάς": Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Μεγάλες αποκαλύψεις στο νέο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1. Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο.

Ο Νικόλας κάνει μια εντελώς απρόσμενη πρόταση γάμου στην Έλενα, η οποία πέφτει από τα σύννεφα!

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:00, με ένα νέο ανατρεπτικό επεισόδιο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00

Ο Άλκης και η Έλσα ανυπομονούν για το ταξίδι τους στη Χαλκίδα, ενώ η Έλενα και η Μάρθα πείθουν τον Φίλιππο να μπει στον κόσμο του διαδικτυακού φλερτ μέσω εφαρμογών. Όσο ο Κοσμάς υποκύπτει όλο και πιο πολύ στον παράνομο δεσμό του, η Σοφία κάνει βήματα να επεκτείνει την επιχείρησή της.

Η απρόσμενη επίσκεψη του Έβαν θα φέρει την Κάτια αντιμέτωπη με τις επιλογές της. Ο Άλκης και η Έλσα ζουν έντονες οικογενειακές στιγμές που ξυπνάνε μνήμες, ενώ αποχαιρετούν κάποιον που αγαπάνε πολύ.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Γιάννης Δρακόπουλος, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS