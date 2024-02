Καιρός

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Η πρόγνωση του καιρού για όλη τη χώρα. Πού αναμένονται τα φαινόμενα και πού θα είναι έντονα.

Άστατος θα είναι την Παρασκευή ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι θα επηρεαστεί η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος, ενώ το απόγευμα η κεντρική Μακεδονία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και οι Κυκλάδες. Τις βραδινές ώρες τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην κεντρική Μακεδονία και τις Κυκλάδες, ενώ βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πιο αναλυτικά: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και μέχρι τις απογευματινές ώρες στις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στα δυτικά από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και νωρίς το πρωί στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ, από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμέςκαι θα φτάσει στα βόρεια και τα δυτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες στη δυτική και τις απογευματινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη κεντρική Μακεδονία θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από τις πρωινές ώρες και από τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν από το μεσημέρι την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και από το απόγευμα την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στις Κυκλάδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιανατολικοί 5 με 7, πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θαλάσσια τοπικά 8 μποφόρ. Τις απογευματινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς και στην Κρήτη τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ηπειρωτικά και τις Σποράδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Για το Σάββατο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση αργότερα. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ σε όλη τη χώρα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις βραδινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν τις πρωινές ώρες στην ανατολική νησιωτική χώρα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Τις προμεσημβρινές ώρες θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

